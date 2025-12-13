ผู้ว่าฯศรีสะเกษสั่ง! ห้ามปชช.กลับเข้าบ้านเด็ดขาด เขมรยิง BM-21ถล่มหมู่บ้านเจ็บ 6 สาหัส 2 ไฟไหม้บ้านวอด 2 หลัง

ศรีษะเกษ- ผู้ว่าฯศรีษะเกษสั่งห้ามประชาชนกลับเข้าบ้านเด็ดขาด ให้หลบอยู่ในศูนย์พักพิงและในที่ปลอดภัย
หลังเกิดเหตุทหารเขมรยิงBM-21ถล่มหมู่บ้านเสาธงชัย ทำชาวบ้านเจ็บ6 ราย บางรายสาหัสถึงขั้นแขนหัก และมีบ้านเรือนไฟไหม้ 2 หลังและขณะนี้สถานการณ์เหตุปะทะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง
วันนี้ ( 13 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธจรวดหลายลำกล้องBM-21 ยิงตกเข้ามาในพื้นที่พลเรือน บริเวณด้านหน้าบังเกอร์หลบภัย หมู่ที่1 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้ยินเสียงแจ้งเตือนและกำลังวิ่งเข้าหลบภัยในบังเกอร์ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด รวม6 ราย อาการสาหัส2 ราย และ ตกใส่บ้านเรือนประชาชนไฟลุกไหม้เสียหายทั้งหลังอีกจำนวน 2 หลัง สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ล่าสุดเผยรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย ประกอบด้วย
1. นายสุดใจ สีแดงดี อาชีพนักการภารโรง โรงเรียนบ้านเสาธงชัย ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด
2. นายแก้ว กุณรา หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงชัย ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด แขนขวาหัก จัดเป็นผู้บาดเจ็บระดับสีเหลือง
3. นายพรมวิจิตร เพิ่มขึ้น ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ และสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากสะเก็ดระเบิด อาการไม่สาหัส รู้สึกตัวดี
4. นายรำไพ สุวรรณศิลป์ (พลเรือน) ได้รับบาดเจ็บบริเวณท้ายทอย อาการสาหัส
จากการได้รับแรงกระแทกที่ศีรษะและมีเลือดออกในสมอง
5. นายคมสัน ศรีอ้วน (พลเรือน) ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังคอ
6. นายเสรี ปัถอินทรีย์ (พลเรือน) ได้รับบาดเจ็บ มีอาการบวมบริเวณศีรษะ
ทั้งหมดถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์ได้ให้การรักษาอย่างใกล้ชิด
บางรายอาการสาหัสยังคงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ต่อไป
นอกจากนี้ จากแรงระเบิดของจรวด BM-21 ที่ตกในพื้นที่ใกล้ทางขึ้นวัดภูสามสวรรค์ ส่งผลให้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร 2 หลัง เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เสียหายทั้งหลัง ได้แก่ บ้านของ นายจันดา สุทธิสน และ บ้านของ นายจรัส ชินโสภา ซึ่งทั้งสองหลังตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงชัย
อย่างไรก็ตาม เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติม เนื่องจากเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนได้ดำเนินการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนเกิดเหตุแล้ว
ขณะที่ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเด็ดขาด เนื่องจากสถานการณ์เหตุปะทะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด โดยศูนย์พักพิงแต่ละแห่งได้จัดกิจกรรมเพื่อลดความเครียดให้กับผู้อพยพ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ ทางจังหวัดจะลงพื้นที่ดูแลและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป