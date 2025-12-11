ลำเลียงทหารบาดเจ็บจากเข้าตีเนิน 677 เข้ารักษา รพ.ค่ายฯ สามารถยึดเนิน 677 ได้สำเร็จ

อุบลราชธานี-ลำเลียงทหารบาดเจ็บจากการปะทะกับทหารกัมพูชา ขณะเข้าตีเนิน 677 ที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จนสามารถยึดเนินได้สำเร็จเมื่อช่วงเย็นวันนี้ ส่วนทหารบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ำวันนี้(11ธ.ค.) ที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เฮลิคอปเตอร์ได้ลำเลียงทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการยิงปะทะกันที่เนิน 677 ช่องอานม้า ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อช่วงเย็นวันนี้ คือ ส.ท.ฐากูล ปัญญาดี สังกัด ร.6 พัน.2 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดของปืนใหญ่ ขณะนำกำลังเข้าโจมตี เพื่อยึดเนิน 677 จากทหารกัมพูชาจนสำเร็จ
จากเหตุการณ์เดียวกัน นอกจาก ส.ท.ฐากูล จะได้รับบาดเจ็บแล้ว ยังมีพลทหารศิรวิทย์ เมืองพิน สังกัด ร.6 พัน.2 เดียวกันได้รับบาดเจ็บจุกแน่นหน้าอก จากแรงอัดของระเบิด ขณะเข้ายึดเนิน 677 แต่มีอาการไม่สาหัส จึงถูกลำเลียงตัวมาทางรถยนต์ ส่วน ส.ท.ฐากูลที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวด้วยเฮลิคอปเตอร์มาก่อน
ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงรถพยาบาลได้เข้าไปรับตัว พร้อมรีบนำตัวส่งเข้ารักษาในห้องพยาบาล เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทันที