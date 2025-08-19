(คลิป)ลำเลียง 5 ทหารกล้าบาดเจ็บส่งตัวรักษาต่อ รพ.พระมงกุฎเกล้า

อุบลราชธานี-แพทย์-พยาบาล รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารที่ 22 จ.อุบลฯ ลำเลียงทหารบาดเจ็บที่ต้องใช้แพทย์รักษาเฉพาะทางขึ้นเครื่องบินลำเลียงกองทัพไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
วันนี้( 19 ส.ค.ที่กองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ เจ้าหน้าที่พยาบาลและแพทย์ที่ดูแลรักษาอาการบาดเจ็บของทหารที่เกิดการปะทะกับทหารกัมพูชาระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม จำนวน 5 นาย ซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทาง ถูกส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ โดยมีการลำเลียงทางรถพยาบาลฉุกเฉินมาจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์มาขึ้นเครื่องบินของกองทัพที่ส่งมารับ
โดยทางกองทัพบกได้ส่งเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางทางยุทธวิธีรุ่น CASA C295 ซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดสองใบพัดมารับตัวที่สนามบินกองบินที่ 21 สำหรับกำลังพลที่เดินทางไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ประกอบด้วย 1.ร้อยตรีธนาวุธ เวชสงเคราะห์ สังกัดกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด มีแผลฉีดที่ไหล่ขวา และมีสะเก็ดระเบิดค้างที่ลำตัว รวมทั้งมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อร่วม 2.จ่าสิบเอกธานี พาหา สังกัดกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 บาดเจ็บจากระเบิดข้อเท้าซ้ายขาด ต้องทำกายภาพบำบัด 3.สิบเอกต้าน สีใส สังกัดกองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดในช่องลูกตาและเส้นประสาทตาซ้าย
4.อาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดช สวัสดิ์สูงเนิน สังกัดกรมทหารพรานที่ 23 บาดเจ็บจากแรงระเบิดเลือดออกที่วุ้นลูกตาและจอประสาทตาหลุดลอก พร้อมทั้งมีเลือดออกที่เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก และยังมีบาดแผลสเก็ดระเบิดที่แขนขา 5.พลทหารวีรทัศน์ สุขประเสริฐ สังกัดกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 บาดเจ็บจากแรงระเบิด กระดูดนิ้วมือซ้ายหักแบบเปิด ต้องดูแลบาดแผลเพิ่มเติมและทำกายภาพบำบัด