CPF ส่งต่อพลังแห่งการให้ เคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤต

ในทุกครั้งที่สังคมไทยเผชิญวิกฤต อุทกภัยครั้งใหญ่ แผ่นดินไหว โควิด–19 หรือภัยพิบัติอื่น ๆ แม้ความเสียหาย ความเดือดร้อน และผลกระทบกระจายวงกว้างแค่ไหน แต่สิ่งที่ไม่เคยหายไป คือ “พลังแห่งการให้” จากหัวใจของคนไทย ที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือกันอยู่เสมอ
ไม่ว่าวิกฤตใดเกิดขึ้น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน ) หรือ ซีพีเอฟ และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ด้วย DNA ของบุคลากรที่ฝังลึกในปรัชญา 3 ประโยชน์ เพื่อประเทศ ประชาชน และองค์กร พร้อมมุ่งมั่นเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์
ฟื้นฟูโรงพยาบาล คืนโอกาสให้ผู้ป่วย
ซีพีเอฟ ตระหนักว่าการฟื้นฟูศักยภาพของโรงพยาบาล คือ การคืนโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถกลับมารักษาได้อย่างเต็มที่ กิจกรรม‘ทุกการซื้อ คือ พลังแห่งการให้’ จึงเกิดขึ้น และเป็นสะพานเชื่อมการส่งต่อความช่วยเหลือจากหัวใจคนไทย นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟ สมทบทุนฟื้นฟูโรงพยาบาลให้กลับมาดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ซีพีเอฟ มอบเงิน 10.5 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูอาคารหลักที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบจาก นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กิจกรรม "ทุกการซื้อ คือ พลังแห่งการให้" ช่วยฟื้นฟูอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว บุคลากรทางการแพทย์สามารถกลับมาปฏิบัติงานเต็มกำลัง
เดินหน้าส่งต่อพลังไม่สิ้นสุด
ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การให้” ไม่มีที่สิ้นสุด ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนความมุ่งมั่น สานต่อ กิจกรรม‘ทุกการซื้อ คือ พลังแห่งการให้" อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเร็วๆนี้ จะมีกิจกรรมเพื่อนำรายได้สมทบทุนซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดน รวมถึงส่งพลังแห่งน้ำใจช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดต่อไป