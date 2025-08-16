ผมต้องรีบหาย!! ฮีโร่ทหารกล้า "หมู่โอ๋" ยืนยันขอสู้กลับไปร่วมรบแนวหน้าเพื่อชาติ

“กองทัพบก Royal Thai Army" เผยข้อความจาก “หมู่โอ๋” อาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ยืนยันจะกลับไปร่วมรบ กับเพื่อน พี่ น้อง ที่แนวหน้าเพื่อชาติ
วันนี้ (16 ส.ค.) เพจ “กองทัพบก Royal Thai Army" โพสต์ข้อความจาก หมู่โอ๋(สิบเอก ธนศักดิ์ มาลา) ถึง เพื่อน พี่ น้อง ที่อยู่แนวหน้า ระบุว่า วันที่ 15 ของการรักษาที่ผมถูกส่งมารักษาตัวที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ อาการของผมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ผมได้เข้าห้องผ่าตัดอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนท่อให้มาเป็นท่อเหล็ก หมอบอกให้เริ่มฝึกพูดได้เป็นสัญญานที่ดีมาก
เพราะผมจะป่วยนานไม่ได้ ผมต้องรีบหาย เพื่อน พี่ น้องผม ยังอยู่แนวหน้าอยู่เลย ผมจะต้องกลับไปร่วมรบ กับเพื่อน พี่ น้องของผม
ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่มาให้กำลังใจผม และขอขอบคุณทีมพี่หมอ พี่พยาบาล ที่ดูแลรักษาผม ผมจะต้องรีบหายและกลับไปปฏิบัติภารกิจให้ได้
พวกเราขอส่งพลังใจและความห่วงใยจากพี่น้องร่วมอุดมการณ์และประชาชนทุกคน ให้กำลังใจนี้เป็นแรงผลักดัน ให้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจกลับมาแข็งแรงโดยเร็ว เพื่อกลับมาสวมเครื่องแบบอย่างภาคภูมิ และเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อความสงบและความมั่นคงของชาติ