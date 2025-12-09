เดือดมาก! “ทภ.2” เผยเขมรระดมยิง BM-21-โดรนทิ้งระเบิด ถล่มหนักหลายแนวรบ หวังยึดคืน“ภูมะเขือ-ตาเมือนธม”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - กองทัพภาคที่2 สรุปสถานการณ์สู้รบชายแดนช่วงเช้าวันที่สอง เขมรเปิดฉากโจมตีฝ่ายไทยต่อเนื่อง ระดมยิงจรวด BM-21 และใช้โดรนทิ้งระเบิด โดรนพลีชีพโจมตีฐานที่มั่นฝ่ายไทยอย่างหนาแน่น หลายแนวรบทั้ง ประสาทตาควาย ปราสาทคนา และพยายามอย่างหนักหวัง ยึดคืน ภูมะเขือ และ ปราสาทตาเมือนธม ยิงจรวดใส่บ้านเรือนปชช.ไทยอีก ล่าสุดอพยพปชช.พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนอีสานใต้แล้วกว่า 1.2 แสนคน
เช้าวันนี้ ( 9 ธ.ค.68) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2568 (เวลา 09.00 น.) เผยแพร่ทางเพจ "กองทัพภาคที่2" ระบุว่า
ตามที่ได้เกิดการสู้รบตามแนวชายไทย กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
สถานการณ์ ตั้งแต่เวลา 04.50 ของวันนี้ ทหารกัมพูชาเปิดฉากโจมตีฝ่ายเราอย่างต่อเนื่องจรวดหลายลำกล้อง BM-21 พร้อมใช้โดรนทิ้งระเบิด โดรนพลีชีพใส่ฐานและที่มั่นของฝ่ายเราในหลายแนวรบตั่งแต่ช่องบก ปราสาทตาควาย ปราสาทคนา อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นที่ภูมะเขือ ปราสาทตาเมือนธมฝ่ายกัมพูชามีความพยายามอย่างหนักเพื่อจะทำการยึดคืน นอกจากนั้นยังมีกระสุน BM-21 มาตกในพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ฝ่ายเราตอบโต้ด้วยอาวุธยิงเล็งตรง อาวุธวิธีโค้ง และยังสามารถควบคุมพื้นที่หลัก ตอบโต้ได้ตามแผน และสร้างความเสียหายต่อขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีนัยสำคัญ
คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT-TH) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายสรรพประสิทธิประสงค์ และสอบถามเหตุการณ์ จากผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งถูกซุ่มยิงที่ฐานภูผาเหล็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
การอพยพประชาชน ปัจจุบันในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 492 แห่ง ประชาชน จำนวน 125,838 คน ประกอบด้วย จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 22,580 คน จังหวัดศรีษะเกษจำนวน 45,914 คน จังหวัดสุรินทร์จำนวน 51,781 คน และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5,563 คน
ยอดอพยพประชาชนกลุ่มเปาะบาง จำนวน 75 จุด ประชาชน จำนวน 3,123 คน ประกอบด้วย จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 114 คน จังหวัดศรีษะเกษจำนวน 77 คน จังหวัดสุรินทร์จำนวน 2,632 คน และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 300 คน
การช่วยเหลือประชาชน
กรมการสัตว์ทหารบกสนับสนุนฟ่อนหญ้าแห้งอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 12,000 ฟ่อน (24,000 กก.)
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชนให้งดเผยแพร่ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ข้อมูลภาพการเคลื่อนย้ายและการปฏิบัติการทางทหารเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลฝ่ายเราแนวหน้า และเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติของฝ่ายเรา ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากสื่อของทางราชการและเพจของกองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัย และรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลัง