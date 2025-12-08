ชายแดนอีสานปะทะเดือด! ปชช.ชายแดน 4 จว. อพยพแล้วกว่า 35,000 คน เสียชีวิต 1 ราย เขมรเล็งยิงสนามบินบุรีรัมย์-รพ.ปราสาท

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านอีสานปะทะเดือด ประชาชนพื้นที่อำเภอแนวชายแดน 4 จังหวัดอีสานใต้อพยพกว่า 35,000 ราย ราว70% ที่เหลืออยู่ระหว่างเดินทางเคลื่อนย้าย มีประชาชนเสียชีวิตระหว่างอพยพ 1 ราย ที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ กองทัพภาคที่2 ตรวจพบ ฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายยิงเข้ายังฝั่งไทยในพื้นที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ และ รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์
วันนี้ ( 8 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังวัดภาคอีสาน ว่า ล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เผยแพร่ทาง เพจเฟซบุ๊กกองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอชี้แจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในห้วงเวลา 06.00 ดังนี้
เวลา 03.00 น. ปรากฏภาพข่าวฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนมายังฝั่งไทยในพื้นที่ท่า อากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
เวลา 05.00 น. ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงมายังแนวการวางกำลังของฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอานม้า ฝ่ายเราทำ การยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะ กำลังพลฝ่ายเราปลอดภัย
เวลา 06.00 น. ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงวิถีโค้งระดมยิงต่อฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอานม้า
สำหรับการอพยพประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน มีประชาชนในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดน อพยพออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ 70 มีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว จำนวน 35,623 ราย คาดว่าประชาชนบางส่วนเดินทางไปพักอาศัยที่บ้านญาติ และที่เหลืออยู่ระหว่างการเดินทางเคลื่อนย้าย ในระหว่างการอพยพ มีประชาชนเสียชีวิต 1 ราย ด้วยโรคประจำตัวในพื้นที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน และอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลัง ขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานหลัก และขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 2 ยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลพื้นที่ชายแดนด้วยความรอบคอบ เข้มแข็ง มุ่งมั่นรักษาความสงบเรียบร้อย และความ มั่นคงของชาติเป็นสำคัญ