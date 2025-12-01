“ทภ.2” ชี้แจง! กรณีทหารเขมรยึด “ผาอินทรี” บุรีรัมย์ ยันตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง-ไม่พบการละเมิดอธิปไตยไทย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีกระแสข่าวทหารเขมรเข้ายึด ผาอินทรี จ.บุรีรัมย์ ยันล่าสุดหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง และไม่พบการละเมิดอธิปไตยไทยแต่อย่างใด
วันนี้ (1 ธ.ค. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีกระแสข่าวการเข้ามายึดพื้นที่บริเวณผาอินทรี จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมภาพ โดยระบุว่า กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) ขอชี้แจงต่อสาธารณชนเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีกำลังทหารกัมพูชาเข้ามายึดพื้นที่บริเวณ “ผาอินทรี” อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่รับผิดชอบพื้นที่ ได้แก่ ตชด.216 และฝ่ายปกครองอำเภอบ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันนี้ เวลา 10.00 น. โดยใช้รถจักรยานยนต์ในการเข้าถึงพื้นที่เนื่องจากสภาพเส้นทางไม่สามารถใช้ยานยนต์ขนาดใหญ่ได้
ทั้งนี้ ผาอินทรีตั้งอยู่บริเวณสายตรี 6 ใต้ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด ห่างจากถนนสาย 224 ประมาณ 12 กิโลเมตร และเป็นพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของฐาน ตชด.216 ที่ยุบเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. 2533 จึงเป็นพื้นที่ที่ทางราชการมีข้อมูลและประวัติการใช้ประโยชน์มาโดยชัดเจน
จากการตรวจสอบพื้นที่รอบแรกโดยเจ้าหน้าที่ ตชด.216 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ไม่พบหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ว่ามีกำลังทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งฐาน ปรับสภาพพื้นที่ หรือก่อสร้างเส้นทางภายในเขตแดนไทยตามที่มีการกล่าวอ้าง ภาพถ่ายดาวเทียมและการสำรวจสภาพภูมิประเทศภาคสนามไม่ปรากฏการเคลื่อนกำลังหรือกิจกรรมเชิงยุทธวิธีของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบยังคงเป็นป่ารกทึบและมีเพียงร่องรอยถนนเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นเวลานาน
จึงสรุปเบื้องต้นได้ว่ายังไม่พบสิ่งบ่งชี้ที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดอธิปไตยของไทย หรือเป็นภัยต่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยใกล้แนวชายแดนแต่อย่างใด ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ยังคงปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจสอบต่อเนื่องเพื่อยืนยันสถานการณ์ให้มีความชัดเจนสูงสุด
สำหรับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนหรือความตื่นตระหนกนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างรอบด้านแล้ว เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏสิ่งบ่งชี้ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน หรือภารกิจด้านความมั่นคงชายแดนของฝ่ายไทย กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการเป็นหลัก และขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 2 ยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลพื้นที่ชายแดนด้วยความรอบคอบ เข้มแข็ง และมุ่งมั่นรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ