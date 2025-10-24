“กัน จอมพลัง” แถลงพร้อมให้ตรวจสอบมูลนิธิฯ เตรียมยื่น มท.ด้วยตัวเอง พร้อมแก้ข้อ 39 เปลี่ยนจากมูลนิธิธรรมนัส - ขึ้นเป็นประธานเอง

“กัน จอมพลัง” เปิดโต๊ะแถลง พร้อมตรวจสอบมูลนิธิฯ เตรียมไปยื่นมหาดไทยด้วยตัวเอง มีทุจริตหรือแอบโอนเงินให้ใครหรือไม่ เผยมีเงินเหลือในบัญชี 90 ล้านบาท แต่รอจ่ายสำหรับภารกิจที่ค้างอยู่ 94 ล้านบาท แจงเหตุระบุโอนทรัพย์สินให้มูลนิธิธรรมนัสหากเลิก เตรียมแก้ข้อ 39 ใหม่ และจะเป็นประธานด้วยตัวเอง
วันนี้(24 ต.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 10.10 น. ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” แถลงชี้แจงข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ พร้อมประธานและฝ่ายบัญชีมูลนิธิร่วมชี้แจง
น.ส.กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ แถลงว่า มูลนิธิเริ่มต้นด้วยเงินทุน 5 แสนบาทจากเพื่อนกัน จอมพลัง ปัจจุบันมีเงินเข้ารวม 207 ล้านบาท ใช้ไปแล้ว 117 ล้านบาท คงเหลือกว่า 90 ล้านบาท ยืนยันว่าเริ่มรับบริจาคหลังจดทะเบียนตั้งมูลนิธิแล้ว ส่วนข้อสงสัยว่าทำไมข้อบังคับระบุให้โอนเงินไปมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า หากยุบเลิกนั้น เป็นเพราะตอนยื่นเอกสารรีบดำเนินการและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าต้องระบุมูลนิธิหรือองค์กรที่จะรับช่วงต่อ เพื่อไม่ให้เงินบริจาคตกหล่น โดยอ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 134 โดยมูลนิธิที่จะรับช่วงต่อต้องมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน
น.ส.กาญจนา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การกำหนดมูลนิธิธรรมนัสไม่ได้หมายความว่ายกทรัพย์สินให้ทันที แต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยุบเลิกเท่านั้น และที่ผ่านมาไม่เคยโอนเงินให้มูลนิธิธรรมนัส มีเพียงการบริจาคให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และมูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก ตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค เช่น กรณี “แจ๊กสัน หวัง” ที่ขอให้โอนต่อให้สองมูลนิธิดังกล่าว ทั้งนี้มูลนิธิมีบัญชีของทั้งหมด 2 บัญชี มี 1 บัญชีที่เดินอยู่ อีกบัญชียังไม่ได้เคลื่อนไหว การเบิกเงินต้องมีกรรมการ 2 ใน 3 ซึ่งตนไม่เคยไปเบิกร่วมกับใคร
ด้านฝ่ายบัญชีระบุว่า มีเงินเข้ากว่า 5 แสนรายการ แต่ไม่พบการเบิกเงินสดใด ๆ เลย ขณะที่กัน จอมพลังยืนยันว่าไม่เคยถอนเงินสด เพราะต้องการให้ทุกอย่างโปร่งใส และท้าผู้กล่าวหานำหลักฐานมาชี้แจง
ส่วนเหตุผลที่เลือกมูลนิธิธรรมนัสเป็นผู้รับช่วงต่อ น.ส.กาญจนากล่าวว่า เพราะเคยร่วมงานกันช่วงช่วยเหลือน้ำท่วม และได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ไม่ใช่เงิน เมื่อมหาดไทยกำหนดว่าต้องระบุชื่อมูลนิธิรับช่วงต่อ จึงขอความร่วมมือจากมูลนิธิธรรมนัส ซึ่งยินดีรับภาระดังกล่าว แต่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กัน จอมพลัง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้เงินมูลนิธิจะเหลือ 90,177,156.02 บาท ดูเหมือนเป็นจำนวนเงินที่มาก แต่เป็นเงินรอจ่ายทั้งนั้นสำหรับภารกิจที่ยังค้างอยู่ เช่น ทำถนน ห้องน้ำ ภารกิจชายแดน บังเกอร์ เป็นต้น มีจำนวนเงินรอจ่ายอยู่มากกว่า 94 ล้านบาท ทำให้เงินมูลนิธิติดลบประมาณ 4-5 ล้านบาท
กัน จอมพลัง กล่าวว่า ที่ระบุว่าหากยุบมูลนิธิฯ แล้วจะโอนทรัพย์สินให้มูลนิธิธรรมนัสเพราะตอนนั้นรีบ ทำให้คิดน้อยไป ไม่ได้ตั้งใจให้คนเข้าใจผิด หรือจะยกเงินให้ใคร ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเปลี่ยนข้อบังคับมูลนิธิข้อ 39 ให้เป็นมูลนิธิอื่นที่มั่นคงกว่า แต่ยังไม่เปิดเผยชื่อ เพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าเกาะกระแสใคร
เมื่อถูกถามว่าทำไมไม่เป็นประธานมูลนิธิเอง กันตอบว่า เดิมต้องการให้มูลนิธิเป็นอิสระ โปร่งใส และดำรงอยู่ต่อได้แม้ตนไม่อยู่ แต่เมื่อมีข้อกังขาและเสียงเรียกร้องจากสังคม ตนพร้อมจะเข้ามานั่งเป็นประธานเองเพื่อยืนยันความโปร่งใสของมูลนิธิ
กัน จอมพลัง กล่าวอีกว่า ตนพร้อมจะให้ตรวจสอบว่ามูลนิธิฯ มีการทุจริตหรือไม่ โดยจะไปยื่นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยด้วยตนเอง เพื่อให้ตรวจสอบว่าการดำเงินงานของมูลนิธิมีความโปร่งใสหรือไม่ มีการโอนเงินไปให้ใครหรือไม่