ไว้ใจได้ที่ไหน! พบอีกเขมรวางทุ่นระเบิด 4 ลูก บริเวณแนวลวดหนามใกล้ปราสาทตาควาย

กองทัพภาคที่ 2 พบทุ่นระเบิดกัมพูชาไม่ทราบชนิดอีก 4 ลูก ที่ช่องติ๊กเบ๊าะ ทางตะวันตกปราสาทตาควาย ห่างแนวลวดหนามทางยุทธวิธี 3 เมตร คาดมีอีก 1 ลูกจากสัญญาณเตือนของเครื่องตรวจ ทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังในที่มั่น
กองทัพภาคที่2 สรุปสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 10 กันยายน 2568 (ณ เวลา 14.00 น.) ดังนี้
สถานการณ์โดยรวม
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 68 เวลา 14.30 น. กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 27 ตรวจพบทหารกัมพูชาทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ตามที่ได้ร่วมกันลงนามในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) เมื่อวันที่ 7 ส.ค.68 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (ละเมิดข้อ 1 และ ข้อ 4 ) โดยตรวจพบทุ่นระเบิดไม่ทราบชนิด (มีลักษณะคล้าย MD82B) จำนวน 4 ลูก บริเวณพื้นที่ช่องติ๊กเบ๊าะ ทางทิศตะวันตกปราสาทตาควาย และคาดว่าจะมีอีก 1 ลูก อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากมีสัญญาณเตือนจากการใช้เครื่องตรวจทุ่นระเบิด บริเวณทุ่นระเบิดห่างจากแนวลวดหนามทางยุทธวิธีของหน่วยประมาณ 3 เมตร ซึ่งบริเวณที่ตรวจพบนั้น เป็นช่องทางที่ทหารกัมพูชามักใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวนในการเดินเข้ามายังลวดหนามทางยุทธวิธีของฝ่ายเรา เพื่อเฝ้าตรวจฝ่ายเรา ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดูแลผู้อพยพ
สนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย ไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ จำนวน 1 ศูนย์ ปัจจุบันมียอดรวม 2 คน เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าดูแลพื้นที่ บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อพยพอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานด้านจิตอาสา
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 25 กำลังพลจิตอาสา ชุดช่าง, จิตอาสาพระราชทาน และชุดช่าง จาก บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้าดำเนินการซ่อมแซมสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนให้มีความปลอดภัย ความคืบหน้าการซ่อมแซม ร้อยละ 30 ณ โรงเรียนบ้านโคกกรม จ.สุรินทร์
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับกำลังพลทหาร และตำรวจตระเวนชายแดน ณ เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนขอให้รับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณ และติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน จากข้อมูลที่ไม่เป็น ความจริง