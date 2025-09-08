ทภ.2 สรุปสถานการณ์ เจอโดรนกัมพูชา 4 ลำ พบปรับปรุงที่มั่นบางพื้นที่ ฝ่ายไทยเตรียมพร้อมปฏิบัติการตอบโต้ตามสถานการณ์

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน พบโดรนกัมพูชา 4 ลำ ตรวจพบการปรับปรุงที่มั่นในบางพื้นที่ ทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่น ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เตรียมความพร้อมปฏิบัติการตอบโต้
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 8 กันยายน 2568 (ณ เวลา 14.00 น.)
สถานการณ์โดยรวม
ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรน 4 ลำ และตรวจพบการปรับปรุงที่มั่นในบางพื้นที่ ปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดูแลผู้อพยพ
สนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือนในพื้นที่ จ.สุรินทร์ จำนวน 1 ศูนย์ ปัจจุบันมียอดรวม 2 คน เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าดูแลพื้นที่ บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อพยพอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานด้านจิตอาสา
ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.24 รับมอบสิ่งของเครื่องใช้จากกิจกรรมฟุตบอลแนวหลัง ส่งแนวหน้า เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบผลกระทบ และส่งพลังใจถึงกำลังพลผู้ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีจิตอาสา 904, กำลังพลจิตอาสา และประชาชนจิตอาสา ช่วยขนย้ายสิ่งของบริจาค ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองโอน จ.อุดรธานี
ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ พบปะให้กำลังใจประชาชน ที่ได้รับความเสียหายของบ้านเรือนที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม และรอการซ่อมแซม 6 หลังคาเรือน ซึ่งในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ภาครัฐ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา บูรณาการร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือน ณ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนขอให้รับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณ และติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง