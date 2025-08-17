"ธีรรัตน์" ลงศรีสะเกษ ช่วยซ่อมบ้านผู้ประสบภัยจากเหตุสะเก็ดระเบิด ย้ำรบ.มุ่งให้ใช้ชีวิตเป็นปกติโดยเร็ว

มท.2 ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เร่งช่วยเหลือซ่อมบ้านผู้ประสบภัยจากเหตุสะเก็ดระเบิด พร้อมมอบบ้านน็อคดาวน์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ย้ำ รัฐบาลมุ่งมั่นทำให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติโดยเร็ว
วันนี้ (17 ส.ค. 68) เวลา 13.30 น. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธนทร ศรีนาค ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมลงพื้นที่
การลงพื้นที่วันนี้ น.ส.ธีรรัตน์ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นายทองสุข คำแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) และ ชรบ. บ้านโศกขามป้อม ต.ภูผาหมอก รวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อติดตามและเร่งให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายอย่างเร็วที่สุด ตามที่ได้อนุมัติเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด 100 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการไปตามลำดับ พร้อมมอบบ้านน็อคดาวน์ให้กับครอบครัวกว่า 15 ครอบครัวที่บ้านเสียหายทั้งหลัง
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างมาก มีบ้านที่เสียหายทั้งหลังหลายหลัง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้บูรณาการร่วมกับ ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงกรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความช่วยเหลือนำบ้านน็อคดาวน์มามอบให้ โดยวันนี้ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับมาตรวจความเรียบร้อยและสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและจุดอื่น ๆ ซึ่งบ้านที่มอบให้นี้สามารถอยู่อาศัยได้ทันที
"สำหรับภาพรวมการช่วยเหลือเยียวยารายหลังคาเรือน ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากทุกพื้นที่ที่ประสบภัยและจะได้นำข้อมูลเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติให้การช่วยเหลือต่อไป แต่ในเบื้องต้นเราต้องให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย มีน้ำไฟได้ใช้ในเบื้องต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการประเมินความเสียหายตามหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น เพื่อชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสม และดูแลทุกคนอย่างดีที่สุด และขณะนี้ในหลายพื้นที่ได้มีการระดมประชาชนจิตอาสาช่วยเหลือเร่งซ่อมบ้านเรือนที่เสียหาย และหากมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างมากและประสงค์ต้องการบ้านน็อคดาวน์ สามารถประสานผ่านผู้นำท้องที่ ผู้บริหาร อปท. หรือแจ้งสายด่วน 1784 ได้ทันที" น.ส.ธีรรัตน์ กล่าว
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน และประชาชนจิตอาสาที่มาช่วยเหลือ รวมถึง ชรบ. ที่ช่วยกันดูแลในขณะที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ซึ่งเราจะดูแลทุกคนอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้ทำให้ทุกคนกลับคืนสู่ความปกติโดยเร็วด้วยความห่วงใยของรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนทุกคน