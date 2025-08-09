ทภ.2 รายงานเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดขณะตระเวนวางลวดหนาม คาดเป็น PMN 2 แบบที่พบบนภูมะเขือ

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ ทหารร้อย.ร.111 เหยียบทุ่นระเบิดบาดเจ็บ 3 นาย ขณะลาดตระเวนเส้นทางวางลวดหนามบริเวณรอยต่อช่องโดนเอาว์ - กฤษณา สันนิษฐานจากชิ้นส่วนคาดเป็น PMN 2 ชนิดเดียวกับที่พบบนภูมะเขือ
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
สถานการณ์โดยรวม เมื่อเวลา 10.00 น. ร้อย.ร.111 ได้นำกำลังพลลาดตระเวนเส้นทาง เพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณรอยต่อช่องโดนเอาว์ - กฤษณา โดยมี จ.ส.อ. ธานี พาหา เป็นหัวหน้าชุด และกำลังพล 2 นาย ระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิด สันนิษฐานขั้นต้นจากเศษชิ้นส่วนที่พบในที่เกิดเหตุ คาดว่าจะเป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN 2 ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดของ พัน.ร.11 เก็บกู้ได้ในพื้นที่โดยรอบภูมะเขือ ในห้วงวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2568 โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีจำนวน 3 นาย ดังนี้.-
1. จ.ส.อ. ธานี พาหา
-ได้รับบาดเจ็บขาขาด
2. พลฯ ภาคภูมิ ไชยสุระ
-บาดเจ็บที่แขน และด้านหลัง
3. พลฯ ธนันชัย ไกรวงค์
-โดนแรงอัด และเจ็บแก้วหู
ปัจจุบันได้นำกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ในด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการหารือร่วมกับส่วนราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ที่รองรับประชาชนในศูนย์พักพิง เพื่อประเมินสถานการณ์ ความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่อย่างรอบด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดจุดหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยเพียงพอต่อการอพยพพี่น้องประชาชนกลับภูมิลำเนา
การดูแลผู้อพยพ ส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ยังคงให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกในพื้นที่รวบรวมพลเรือนใน 4 จังหวัด จำนวน 267 จุด จากเดิม 307 จุด ปัจจุบันมียอดรวม 51,104 คน ลดลงจากวันที่ 8 สิงหาคม จำนวน 6,594 คน และมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำ ของส่วนราชการในพื้นที่ โดยการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการปฏิบัติตามขั้นตอน โดยเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารจาก ผู้นำชุมชนอย่างเคร่งครัด
ขอบขอบคุณ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละเวลา กำลังกาย และกำลังใจ ในการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 4 จังหวัด