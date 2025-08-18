ศรีสะเกษเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสู้รบ อ.กันทรลักษ์หนักสุด เขมรยิงถล่มบ้านพังกว่า 400 หลัง สูญกว่า 30 ล้าน

ศรีสะเกษ- จังหวัดศรีสะเกษระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบชายแดนไทย –กัมพูชา เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข เผยพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ หนักสุด ทหารเขมรยิงปืนใหญ่ถล่มบ้านเรือนเสียหายกว่า 413 หลัง เสียหายทั้งหลัง 32 หลัง สูญกว่า 30 ล้าน
วันนี้ ( 18 ส.ค.68) เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายสุริยา บุตรจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทย–กัมพูชา
โดยการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุด เบื้องต้นประเมินความเสียหายมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำให้การแก้ไขปัญหาดำเนินไปอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และยึดประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก
นายสุริยา บุตรจินดา ในฐานะประธานการประชุม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานซ่อมแซมบ้านเรือนในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางสื่อสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยตรงจากชาวบ้าน พร้อมทั้งย้ำว่าการช่วยเหลือต้องสอดคล้องกับความต้องการจริงของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องลงพื้นที่สอบถามประชาชนด้วยตนเองว่ามีความต้องการด้านใด ไม่ใช่การกำหนดจากส่วนกลางฝ่ายเดียว เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ชาวบ้าน
ขณะเดียวกัน ที่บ้านภูมิซรอล หมู่ 13 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนและเริ่มต้นซ่อมแซมแล้ว โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียง
เบื้องต้นมีการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วนไปแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ อย่างไรก็ตาม บ้านที่เสียหายรุนแรงจำนวน 4 หลัง ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที เนื่องจากขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานบนหลังคาสูง แต่เมื่อได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว ทางท้องถิ่นยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วนจำนวน 413 หลัง และเสียหายทั้งหลังจำนวน 32 หลัง ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้วางแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด พร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนในครั้งนี้