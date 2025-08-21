ทภ.2 สรุปสถานการณ์ กัมพูชายังเคลื่อนกำลังเข้าพื้นที่ พบโดรนฝ่ายเขมร 93 ลำ

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ พบฝ่ายกัมพูชายังคงกำลังพล รถยนต์และรถบรรทุกหลายคันเคลื่อนตัวเข้าสู่บางพื้นที่ พบโดรนฝ่ายกัมพูชา 93 ลำ ทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังประจำที่มั่นของตน เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2568 (ณ เวลา 14.00 น.) สถานการณ์โดยรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา ยังคงกำลังพล, รถยนต์และรถบรรทุกหลายคันเคลื่อนตัวเข้าสู่บางพื้นที่ ขณะเดียวกันบริเวณแนวชายแดนยังตรวจพบโดรนของฝ่ายกัมพูชาจำนวน 93 ลำ ปัจจุบันกองกำลังของทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังประจำที่มั่นของตนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
การดูแลผู้อพยพ
สนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน 8 ศูนย์ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันมียอดรวม 591 คน เนื่องจากยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าดูแลพื้นที่ บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อพยพอย่างต่อเนื่อง
จิตอาสาพระราชทาน
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรละหานทรายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดย พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนในการนำเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบ พร้อมทั้งนำความห่วงใยให้กับกำลังพล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 25 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ทหารผ่านศึก โดย พล.ต.ไชยนคร กิจคณะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมด้วยจิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ตรวจเยี่ยม และติดตามโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ, เยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาสามัญประจำบ้าน ณ พื้นที่ จ.สุรินทร์ และติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านของอาสาสมัครทหารพราน ประวิทย์ งามแสน โดยกำลังพล จิตอาสา ชุดช่าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันสร้างบ้าน ความคืบหน้าในวันนี้ มีการติดระบบสายไฟ การฉาบผนังห้องน้ำ ภายในห้องนอน และภายนอกด้านข้าง พร้อมมุขด้านหน้า คิดเป็นร้อยละ 65 ของงานก่อสร้าง
แจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ กรณีมีการระบุว่าแม่ทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้รื้อถอนบ้านเรือนและตลาดบริเวณช่องอานม้า โดยมีการนำรถแบ๋กโฮเข้าดำเนินการรื้อถอนนั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง คลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อออนไลน์นั้นเป็นคลิปจากต่างประเทศ โดยสามารถสังเกตได้จากลักษณะการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยอย่างชัดเจน กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ โดยขอให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์