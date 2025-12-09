ทภ.2 สรุปสถานการณ์เขมรระดมยิง BM-21-โดรนพลีชีพ หวังยึดภูมะเขือ-ตาเมือนธม ไทยยิงตอบโต้คุมพื้นที่ไว้ได้ พร้อมทำลายขีดความสามารถฝ่ายตรงข้าม

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ช่วงเช้า ทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงด้วยจรวด BM-21 และโดรนโจมตีต่อเนื่อง หมายยึดภูมะเขือ ปราสาทตาเมือนธม แต่ไทยยิงตอบโต้ ควบคุมพื้นที่หลักได้ตามแผน สร้างความเสียหายต่อขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีนัยสำคัญ อพยพประชาชนแล้ว 125,838 คน เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 492 แห่ง
วันนี้ (9 ธ.ค.) เพจ "กองทัพภาคที่ 2" ออกแถลงการณ์สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-เขมร โดยระบุว่า
“ตามที่ได้เกิดการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
สถานการณ์ตั้งแต่เวลา 04.50 น.ของวันนี้ ทหารกัมพูชาเปิดฉากโจมตีฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง จรวดหลายลำกล้อง BM-21 พร้อมใช้โดรนทิ้งระเบิด โดรนพลีชีพใส่ฐานและที่มั่นของฝ่ายเราในหลายแนวรบตั้งแต่ช่องบก ปราสาทตาควาย ปราสาทคนา อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นที่ภูมะเขือ ปราสาทตาเมือนธม ฝ่ายกัมพูชามีความพยายามอย่างหนักเพื่อจะทำการยึดคืน นอกจากนั้นยังมีกระสุน BM-21 มาตกในพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ฝ่ายเราตอบโต้ด้วยอาวุธยิงเล็งตรง อาวุธวิถีโค้ง และยังสามารถควบคุมพื้นที่หลัก ตอบโต้ได้ตามแผน และสร้างความเสียหายต่อขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีนัยสำคัญ
คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT-TH) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และสอบถามเหตุการณ์จากผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งถูกซุ่มยิงที่ฐานภูผาเหล็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
การอพยพประชาชน ปัจจุบันในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 492 แห่ง ประชาชนจำนวน 125,838 คน ประกอบด้วย จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 22,580 คน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 45,914 คน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 51,781 คน และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5,563 คน
ยอดอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 75 จุด ประชาชน จำนวน 3,123 คน ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 114 คน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 77 คน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,632 คน และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 300 คน
การช่วยเหลือประชาชน
กรมการสัตว์ทหารบกสนับสนุนฟ่อนหญ้าแห้งอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 12,000 ฟ่อน (24,000 กก.)
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้งดเผยแพร่ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ข้อมูลภาพการเคลื่อนย้ายและการปฏิบัติการทางทหารเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลฝ่ายเราแนวหน้า และเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติของฝ่ายเรา ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากสื่อของทางราชการและเพจของกองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัย และรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลัง”