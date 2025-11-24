ITC ลงMOU กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง โดยมี นายรอย ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้
นายรอย ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC กล่าวว่า “ไอ-เทลมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้งในประเทศไทยและระดับสากล ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะส่งเสริมการศึกษาและการวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญทั้งในสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือนี้จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ตลาด พร้อมส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงในระยะยาวผ่านงานวิจัยด้านโภชนาการที่ล้ำสมัย”
"ไอ-เทล ยังคาดหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขยายขอบเขตการวิจัย รวมถึงส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน โดยไอ-เทลมุ่งหวังที่จะสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยต่อไปในอนาคต” นายรอย ชาน กล่าวเพิ่มเติม
ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น มีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนงานวิจัยด้านโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง การพัฒนาโครงการวิจัยระดับปริญญาบัณฑิต งานสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมการวิจัยในด้านโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยงที่มาจากความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยในอนาคต