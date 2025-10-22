มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญนักวิ่งทุกเพศทุกวัย ตลอดจนผู้สนใจร่วมกิจกรรม “CMU – Chiang Mai Marathon 2026” ครั้งที่ 9 งานวิ่งการกุศลประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต ศิษย์เก่า และชุมชน โดยกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ภายใต้แนวคิด “A thing that never changes” ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดหลายปีที่ผ่านมา
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เส้นทางจะพาผ่านจุดสำคัญ เช่น อ่างแก้ว วิวทิวทัศน์ของดอยสุเทพ และสถานที่สวยงามอื่น ๆ ที่จะสร้างความประทับใจตลอดการวิ่ง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่
• Marathon (นักวิ่งไทย): แบ่งตามกลุ่มอายุ 20–29 / 30–39 / 40–49 / 50–59 / 60 ปีขึ้นไป (ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ณ วันสมัคร)
• Marathon (International): รวมกลุ่มเดียวกัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ (สำหรับนักวิ่งต่างชาติ)
• Half Marathon & Mini Marathon (นักวิ่งไทย): แบ่งกลุ่มอายุเดียวกับ Marathon และจำกัดอายุขั้นต่ำ 20 ปี
• Mini Marathon (กลุ่มเยาวชน): เพิ่มกลุ่มอายุ 16–29 ปี โดยอายุขั้นต่ำคือ 16 ปี ณ วันสมัคร
• Fun Run: ไม่จำกัดอายุ เปิดกว้างสำหรับทุกวัย โดยผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปีต้องมีผู้ปกครองดูแลตลอดกิจกรรม
เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม เสื้อวิ่งและเสื้อรางวัลได้รับการออกแบบพิเศษเฉพาะงานนี้ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์และบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสชิง ถ้วยพระราชทาน อันทรงเกียรติจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดของผู้ชนะในแต่ละประเภท
การรับสมัครแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ VIP และ Guarantee เปิดระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 และ รอบปกติ พร้อม Virtual Run (VR) เปิดระหว่างวันที่ 3 – 16 พฤศจิกายน 2568 โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.cmu-marathon.com หรือ Facebook Page: CMU Marathon
รายได้จากกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกจัดสรรเพื่อทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรมของสำนักหอพักนักศึกษา และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังจะนำรายได้ส่วนหนึ่ง ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและนักวิ่งทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการแข่งขันในวันจัดกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของนักวิ่งทุกคน