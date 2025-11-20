สวรส. - แอสตร้าเซนเนก้า เซ็น MOU ขับเคลื่อนการวิจัยทางคลินิกในโรงพยาบาล สธ. ทั่วประเทศ

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ นายโรมัน รามอส (ซ้าย) ประธานบริษัทประจำประเทศไทย บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “โครงการขยายศูนย์วิจัยทางคลินิกในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” เพื่อขยายเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิกในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย และเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในงานวิจัยตามมาตรฐานด้านจริยธรรมและกฎหมาย โดยมี นายเบน มอร์ลี่ย์ (กลาง) ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการแผนกธุรกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้