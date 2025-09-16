PTTGCจับมือสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์อุปกรณ์เครื่องจักรในโรงกลั่น

นายทศพร บุญยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงกลั่นของ PTTGC โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา ลดต้นทุน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม
ความร่วมมือนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ เรียนรู้โจทย์จริงจากการดำเนินงานของ PTTGC สร้างทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันยังผสานองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มี ร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมโดยตรง อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทาง 3 Smart ของ PTTGC ได้แก่ Smart Plant, Smart Sales & Marketing และ Smart Work Process ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม
บริษัทมั่นใจว่าความร่วมมือนี้ไม่เพียงยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตไปกับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน