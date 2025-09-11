TFEX จับมือผู้ค้าทองคำ 5 ราย พัฒนาราคาอ้างอิงทองคำของไทย

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) หนุนการพัฒนาราคาอ้างอิงทองคำของไทย (Gold Benchmark Price) โดยร่วมกับผู้ประกอบการค้าทองคำ 5 ราย ได้แก่ บริษัท ออสสิริส จำกัด บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด บริษัท วายเเอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด และ บริษัท จีแคป จำกัด
เพื่อพัฒนาราคาทองคำสำหรับใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรมซื้อขายแบบ Wholesaleและสนับสนุนต่อยอดไปเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการคำนวณเป็นมาตรฐาน โปร่งใส มั่นใจได้ ทั้งนี้ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ TFEXและผู้บริหารบริษัทค้าทองคำ 5 ราย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการกำหนดราคาซื้อขายทองคำ โดยมี คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมเป็นสักขีพยาน และมีกำหนดเผยแพร่ราคาอ้างอิงดังกล่าวในปี 2569
ทั้งนี้ การลงนาม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษได้ดำเนินการภายในงาน Thailand Gold Forum 2025 ซึ่งจัดโดย สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ สภาทองคำโลก (World Gold Council) และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อที่ 10 ก.ย. 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ