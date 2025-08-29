ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนใช้บังคับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนใช้บังคับ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยยังคงให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายในเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุน การมีตลาดทุนที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความเรียบร้อยในการซื้อขาย และการลดความเสี่ยงของระบบโดยรวม
ก.ล.ต. สนับสนุนให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) มีกฎเกณฑ์รองรับการกำกับดูแลสมาชิกที่เหมาะสม รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดให้การออกระเบียบข้อบังคับของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ต้องผ่านการรับฟังความเห็นของสมาชิก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก่อนนำออกใช้บังคับ เว้นแต่เข้าลักษณะยกเว้นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตามแต่กรณี
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ในการปรับปรุงกฎเกณฑ์การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อยกเว้นให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ไม่ต้องขอความเห็นชอบการออกกฎเกณฑ์ที่เข้าลักษณะครบถ้วน ดังนี้
(1) เป็นกฎเกณฑ์ลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณี SET หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรณี TFEX TCH และ TSD
(2) เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (Operations) ในรายละเอียด ที่ได้ผ่านการรับฟังความเห็นจากสมาชิก (ถ้ามี) แล้ว ในเรื่องดังนี้
- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Operations Process)
- ระยะเวลาในการดำเนินงาน (Operations Time)
- รายละเอียดวิธีการ ข้อมูล หรือเอกสารประกอบการยื่นคำขอ และการรายงานข้อมูลต่าง ๆ
- มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (IT Security) ของสมาชิกที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
- ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย ภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
อย่างไรก็ดี การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ข้างต้น ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้
- การเข้าถึงตลาดหรือข้อมูลตลาด
- การซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาฯ และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- การบริหารความเสี่ยงที่กระทบความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาฯ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การชำระหนี้ การชำระราคาและส่งมอบสินค้า
- การลงโทษสมาชิก
ทั้งนี้ SET TFEX TCH และ TSD ต้องจัดส่งร่างกฎเกณฑ์ต่อ ก.ล.ต. พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น (ถ้ามี) เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันที่จะใช้บังคับกฎเกณฑ์ดังกล่าว
ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1105 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: wasin@sec.or.th หรือ natdanai@sec.or.th หรือ dusit@sec.or.th หรือ korakot@sec.or.th หรือ thitika@sec.or.th จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2568