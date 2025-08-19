ก.ล.ต.ออกเกณฑ์กำกับโบรกซื้อหรือมีหุ้น-ประกอบกิจการอื่น เพิ่มความยืดหยุ่น-คุมความเสี่ยง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์การซื้อหรือมีหุ้นและการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบกิจการอื่น โดยต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้กระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2568
ก.ล.ต. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกหลักเกณฑ์การซื้อหรือมีหุ้นและการประกอบกิจการอื่น เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อธุรกิจหลัก ลูกค้า หรือกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียง (reputation risk) อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับพัฒนาการของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปัจจุบันมีความแพร่หลายมากขึ้น โดยมีสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ เช่น
(1) การซื้อหรือมีหุ้นและการประกอบกิจการอื่น: ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ซึ่งต้องไม่เข้าลักษณะเป็นกิจการที่ห้ามดำเนินการ (negative list) และ ก.ล.ต. มีตัวอย่างประเภทกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาต (positive list) บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบกิจการอื่น โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการแจ้งต่อ ก.ล.ต. ล่วงหน้า สำหรับกรณีการลงทุนในหุ้นถึงระดับที่มีนัยสำคัญ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มเติม เช่น กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และแจ้ง ก.ล.ต. ล่วงหน้าด้วยเช่นกัน
(2) การอนุญาตประกอบกิจการอื่นเกี่ยวกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (DA): ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่จำกัดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ Crypto Asset (Cryptocurrency และ Utility Token) ต้องแยกนิติบุคคลในการให้บริการ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีมาตรการป้องกันการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ (cross-selling) อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กรณีบริษัทหลักทรัพย์ได้รับยกเว้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการให้บริการโทเคนดิจิทัลเพื่อการระดมทุน (Investment Token) ที่ได้รับอนุญาตเสนอขายจาก ก.ล.ต. และโทเคนดิจิทัลของรัฐบาล (Government Token: G-Token) ให้แจ้ง ก.ล.ต. ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาระบบงานที่อาจมีความแตกต่างจากธุรกิจหลักทรัพย์
(3) การประกอบกิจการอื่นเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repo และ reverse repo): จัดประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ในธุรกรรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทำธุรกรรม reverse repo เพื่อการบริหารสภาพคล่องกับผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
(4) การให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying) ได้เท่าเทียมกัน เพื่อให้มีการกำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งนี้ ประกาศที่ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว* มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2568