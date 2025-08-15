ดัชนีทอง ส.ค. ขยับขึ้นต่อ! ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย-บาทอ่อนหนุนราคา

นายพิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ เผยดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน ส.ค.68 อยู่ที่ระดับ 75.03 จุด ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.23 จุด หรือ 0.30% จากเดือน ก.ค.68 ที่ระดับ 74.80 จุด โดยมีปัจจัยหนุน ได้แก่ ความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย เงินบาทอ่อนค่า ความตึงเครียดของสงครามการค้า ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
โดยคาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน ส.ค.68 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 320 ราย ในจำนวนนี้มี 140 ราย หรือเทียบเป็น 44% คาดว่าจะไม่ซื้อทองคำ ส่วนจำนวน 118 ราย หรือเทียบเป็น 37% คาดว่าจะซื้อทองคำ และจำนวน 62 ราย หรือเทียบเป็น 19% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้หรือไม่
ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 12 ราย ในจำนวนนี้มี 6 ราย หรือเทียบเป็น 50% เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน ส.ค.68 จะเพิ่มขึ้น และจำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 33% คาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน ก.ค.68 ส่วนจำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 17% คาดว่าจะลดลง
สำหรับการคาดการณ์กรอบราคาทองคำในเดือน ส.ค.68 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 3,263-3,431 ดอลลาร์/ออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 50,300-52,800 บาท/บาททองคำ และค่าเงินบาทให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 32.01-32.90 บาท/ดอลลาร์
การลงทุนทองคำในเดือน ส.ค.68 ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างกว้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายด้าน เช่น ทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนยังคงมองทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกันราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นแรงมักเจอแรงขายทำกำไร ทำให้เกิดความผันผวนอยู่เสมอจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา พบว่าทุกครั้งที่ราคาขยับขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบเดือนมักมีแรงขายทำกำไรออกมา กดดันให้ราคาย่อลงอีกครั้ง ขณะที่ช่วงราคาย่อตัวมักมีแรงซื้อกลับเข้ามา ทำให้การเคลื่อนไหวเป็นลักษณะขึ้น-ลงสลับกันไปตามปัจจัยตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน