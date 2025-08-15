สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จับมือ โลตัส เดินหน้าส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับศักยภาพผู้ผลิตสินค้า OTOP สมุทรปราการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2568 – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ “โลตัส” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยภาคีเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดสมุทรปราการ
พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ โลตัส ศรีนครินทร์ โดยมีนางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และนายสิรวิชญ์ งามเกิดศิริ ผู้จัดการโครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมด้วยพยานจากทั้งสองฝ่าย ได้แก่ นางสาวอวยพร สงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวชญานี วงศ์จิตตาโภค ผู้จัดการโครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ในการขยายโอกาสทางการตลาด ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการยกระดับศักยภาพของผู้ผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน โดยกรอบความร่วมมือครอบคลุมการส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค และการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี โดยทั้งสองหน่วยงานมีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมร่วมผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน