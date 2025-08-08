OTOP D Avenue ปิดฉากสวยงาม คนกรุงแห่ช้อปสินค้าชุมชน คึกคักตลอด 5 วัน สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

งาน OTOP D Avenue ปิดฉากความสำเร็จ สร้างยอดขายกระแสตอบรับเกินคาด กรมการพัฒนาชุมชนขอบคุณนักช้อปที่มาร่วมช้อปสนุก ช่วยเสริมพลังให้สินค้าชุมชนไทยก้าวเติบโตสู่อนาคต
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สรุปผลความสำเร็จของการจัดงาน “OTOP D Avenue : ผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาชุมชน – ช้อปสนุก ชิลสุดใจ บนถนนขายดี D Avenue” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–8 สิงหาคม 2568 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ โสภาพร รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ตลอด 5 วันของการจัดงาน มีผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) จากทั่วประเทศกว่า 520 บูธ นำสินค้าที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาให้ประชาชนได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์หลากหลายประเภท โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างสีสัน อาทิ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เวิร์กชอป DIY และการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้ไลฟ์สดขายของ ซึ่งช่วยดึงดูดนักช้อปและนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
ผลการจัดงานครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างยอดขายและขยายช่องทางตลาดใหม่ให้ผู้ประกอบการ แต่ยังช่วยเสริมศักยภาพของกลุ่ม OTOP Quadrant D ให้พร้อมแข่งขันทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง โดยหลังจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นยกระดับมาตรฐาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างเรื่องราวสินค้า (Product Storytelling) และการเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพครบวงจรและยืนหยัดได้อย่างมั่นคง
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และนักช้อปทุกคนที่ให้การสนับสนุนสินค้าชุมชนอย่างอบอุ่น การมาช้อปในงานนี้ไม่เพียงทำให้ท่านได้สินค้าคุณภาพกลับบ้าน แต่ยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างกำลังใจให้ชุมชนไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน