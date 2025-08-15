เชิญชวนเข้าร่วมประกวดโครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ 2568 (Young Designer 2025)

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการฯ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 370,000 บาท พร้อมโอกาสพัฒนาทักษะจากผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยระดับประเทศ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2568
สามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่รายละเอียด กด
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3c-dDL_jsDzZ7vPULScao1VTquY-6Z8a4jH7G6dGSbGW8mg/viewform
หรือผู้ที่สนใจสามารถสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ