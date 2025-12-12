ปีใหม่สุดพิเศษ NSM มอบของขวัญให้ประชาชนเข้าชม “Futurium ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” ฟรี! พร้อมส่วนลดกิจกรรม 50% ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค.69 ชวนทุกครอบครัวมาใช้เวลาแห่งความสุข สนุก ร่วมกันอย่างมีความสุขในเทศกาลปีใหม่
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2569 นี้ NSM ขอส่งความสุขให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกคนเข้าชมนิทรรศการ Innovation World ของ Futurium ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ฟรี! ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 พร้อมมอบส่วนลด 50% สำหรับกิจกรรม Jobs World และ Simulator ที่จะช่วยจุดประกายความคิด และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับเยาวชนและประชาชน สอดรับกับนโยบายกระทรวง อว. ที่ “มอบ 7 กล่องของขวัญปีใหม่ อว. เพื่อประชาชน 2569” ด้วยการเปิดพื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปกับอนาคตที่ออกแบบได้ พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้แก่เยาวชนและประชาชน ถือเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคน เริ่มตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 นี้
“ปีใหม่นี้ NSM เตรียมมอบของขวัญส่งต่อความสุข ความสนุก และความมหัศจรรย์ด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ 2569 ให้กับคนไทยทุกคนเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้และเสริมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสังคม ผมขอเชิญชวนทุกครอบครัวมาร่วมค้นหาคำตอบและออกแบบอนาคตไปด้วยกันที่ Futurium ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานในเทศกาลปีใหม่นี้อย่างเต็มที่แน่นอน” นายสุวรงค์ กล่าว
Futurium ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น (ปิดทำการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียด : 02 – 577 - 9999 ต่อ 2122-2123 หรือ Facebook : NSMThailand, Futurium อพวช.