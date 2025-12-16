ครม.ไฟเขียวขึ้นฟรี“ทางด่วน 2 สาย”ช่วงปีใหม่ 69 รวม 7 วัน กทพ.คาดสูญรายได้ 87 ล้านบาท

“พิพัฒน์” เผย ครม.ไฟเขียว “ทางด่วนฟรี 2 สาย” รวม 7 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 บูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และ กาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) ประเมินปริมาณจราจร 2.37 ล้านคัน กทพ.คาดสูญรายได้ 87.21 ล้านบาท
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 16 ธันวาคม 2568 มีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม สำหรับทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569
โดยเป็นการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวจะมีระยะเวลา รวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่น
“คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและความปลอดภัยอย่างเต็มที่” นายพิพัฒน์กล่าว
สำหรับทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ยกเว้นค่าผ่านทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 รวม 7 วัน คาดว่าจะมีปริมาณจราจรมาใช้ทางพิเศษประมาณ 2,378,341 คัน จะทำให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไม่ได้รับรายได้ประมาณ 87,214,841 บาท แต่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าเงินประมาณ 136,668,014 บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถ (Vehicle Operating Cost Saving : VOC Saving) 80,539,242 บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง (Value of Time Saving : VOT Saving) 56,128,772 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 136,668,014 บาท
ทั้งนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากผลประโยชน์ที่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ อาทิ การประหยัดเวลาในการเดินทาง แล้ว ยังมีผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ รวมถึงการลดมลพิษทางอากาศบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเทศกาลที่มีปริมาณรถเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อสังคม และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้บริการทางพิเศษทั้งสองสายทางมากยิ่งขึ้นในอนาคต