ไม่รื้อ-ไม่เลิก!ทางด่วน”กระทู้-ป่าตอง” “พิพัฒน์”ยันสร้างตามเดิม -กทพ.ชงบอร์ดเคาะใช้อุโมงค์ฟรี

“พิพัฒน์’ ยันสร้างทางด่วน”กระทู้-ป่าตอง” ตามแผนเดิม ชาวภูเก็ต ภาคเอกชน สบายใจได้ ไม่รื้อแบบ ดันประมูลต้นปี69 แถมเสนอกทพ.เปิดใช้ฟรีช่วงอุโมงค์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย คาดเสนอบอร์ด กทพ.อนุมัติ ก่อนชงครม.ทบทวนมติงดเก็บค่าผ่านทาง
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากที่มีประเด็นเผยแพร่ทางสื่อว่า โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการและลดขนาดอุโมงค์นั้น เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ยืนยันว่า กระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าโครงการตามแผนเดิม ไม่มีการชะลอหรือยกเลิกใดๆ หลังจากมีการทบทวนและหารือร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้ว โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้ภายในช่วงต้นปี 2569 และเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2569 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานเดิม
นอกจากนี้ ยังได้มอบหมาย ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ศึกษาเรื่องยกเว้นค่าผ่านทาง ในช่วงอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ที่มีระยะทาง 1.8 กม. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้หรือไม่ โดยการยกเว้นจัดเก็บค่าผ่านทางช่วงอุโมงค์นั้น จะต้องเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ.พิจารณาเห็นชอบซึ่งน่าจะเร็วที่สุด ภายในเดือน พ.ย.นี้ จากนั้นให้เสนอกลับมาที่กระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอต่อไปคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในธ.ค.68
ทั้งนี้ เนื่องจากตามมติครม.อนุมัติให้กทพ.ดำเนินการโครงการ โดยมีการจัดเก็บค่าผ่านทาง ดังนั้นหากจะให้ใช้ฟรี ต้องเสนอครม.ทบทวนมติในส่วนนี้ ส่วนกทพ.จะหาเงินจากไหนมาอุดหนุนการลงทุนโครงการแทนการเก็บค่าผ่านทาง ให้กทพ. หารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางทางการเงินที่เหมาะสม
“ผมขอยืนยันว่า ไปถึงประชาชนชาวภูเก็ต ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตว่า โครงการทางด่วนและอุโมงค์กะทู้-ป่าตอง จะก่อสร้างแน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่กำลังพิจารณาในรายละเอียด เรื่องการยกเว้นจัดเก็บค่าผ่านทาง เฉพาะในส่วนของอุโมงค์ เพื่อช่วยลดรายจ่ายและเปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว”
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า โครงการทางด่วนและอุโมงค์กะทู้-ป่าตอง เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตอย่างครบวงจร โดย กทพ. ดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้–ป่าตอง ระยะทางประมาณ 3.98 กิโลเมตร ระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่–เกาะแก้ว–กะทู้ ทางยกระดับต่อเนื่อง ระยะทางประมาณ 30.6 กิโลเมตร ซึ่งโครงการผ่านการศึกษาความเป็นไปได้และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วตั้งแต่ปี 2565
กรณีให้ใช้อุโมงค์ฟรี เมื่อออกจากอุโมงค์แล้ว ประชาชนสามารถเลือกใช้ถนนปกติ หรือจะเลือกใช้เส้นทางระยะที่ 2 ที่เป็นทางด่วน เก็บค่าผ่านทางตามปกติ เพื่อให้การเดินทางสะดวก ปลอดภัย และประหยัดมากที่สุด
“ หากคงรูปแบบเดิมไว้ได้โดยไม่ต้องทำอีไอเอใหม่ โครงการจะสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นตามไทม์ไลน์ โดยกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าจะเดินหน้าเต็มที่ เพื่อให้ภูเก็ตยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีระบบคมนาคมสะดวก ปลอดภัย และรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยากให้พี่น้องชาวภูเก็ตสบายใจ เราไม่ชะลอ ไม่หยุดแน่นอน และจะพยายามให้การผ่านอุโมงค์ไม่ต้องเสียเงิน เพื่อให้การเดินทางสะดวก ปลอดภัย และประหยัดมากที่สุด นี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล กำชับกระทรวงคมนาคมบอกว่าทำอย่างไรก็ได้ขอให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง และลดเรื่องของคำว่า รถติดให้ได้มากที่สุด” นายพิพัฒน์ กล่าว