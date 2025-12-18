เปิดเร็วขึ้น! มอเตอร์เวย์ M 6 "บางปะอิน - ปากช่อง"เริ่ม 26 ธ.ค.68 ถึง 5 ม.ค. 69 รวม 11 วัน

กรมทางหลวง เร่งก่อสร้าง M6 ช่วงบางปะอิน - ปากช่อง เพื่อเปิดวิ่งฟรีทิศทางเดียวเสร็จเร็วกว่าแผน ขยับวันเปิดช่วงปีใหม่ 69 เร็วขึ้น เริ่มศุกร์ 26 ธ.ค. 68 ถึง 5 ม.ค. 69 รองรับจราจรสู่ภาคอีสาน
กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ทล.เตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 หรือ มอเตอร์เวย์ (M6) ช่วง “บางปะอิน – นครราชสีมา” ตลอดเส้นทาง 196 กม. โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดความแออัดของเส้นทางหลัก และแบ่งเบาภาระการจราจรสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยจะเปิดให้ใช้เส้นทางแบบสลับทิศทางการเดินทาง ดังนี้
สำหรับเส้นทางช่วง “บางปะอิน - ปากช่อง” จะเปิดทดลองใช้โดยแบ่งตามทิศทางการเดินทาง คือ
⬆️ ทิศทางขาออก (ออกจากกรุงเทพฯ)
เปิดให้สัญจรระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึง 1 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. เท่านั้น
⬇️ ทิศทางขาเข้า (เข้ากรุงเทพฯ)
เปิดให้สัญจรระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 06.00 น. ถึง 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. เท่านั้น
ทั้งนี้ ช่วงบางปะอิน - ปากช่อง จะปิดการจราจรชั่วคราวในวันที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 00.01 – 06.00 น. เพื่อสลับทิศทางการเดินรถ
สำหรับช่วง ปากช่อง – นครราชสีมา เปิดให้สัญจรสองทิศทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ตามปกติ
กำหนดการเปิดทดลองให้บริการฟรี M6 บางปะอิน - นครราชสีมา ช่วงปีใหม่ 2569 ตั้งแต่วันศุกร์ 26 ธ.ค. 68 ถึง 5 ม.ค. 69 (รวม 11 วัน) ได้ปรับให้เร็วขึ้นจากแผนเดิมที่จะเปิดตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 68 ถึง 5 ม.ค. 69 (รวม 7 วัน) เนื่องจากกรมทางหลวงสามารถเร่งรัดก่อสร้าง M6 ช่วงบางปะอิน - ปากช่อง เพื่อเปิดวิ่งทิศทางเดียว ได้แล้วเสร็จเร็วกว่าแผน 1 สัปดาห์
สำหรับการเปิดทดลองให้บริการ M6 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้ ยังอนุญาตเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง โดยประชาชนสามารถเข้า–ออกมอเตอร์เวย์ M6 ได้ 7 ด่าน ได้แก่
1. ด่านบางปะอิน — เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์ M9, ทล.9 (วงแหวนฝั่งตะวันตก) และ ทล.1 (ถ.พหลโยธิน)
2. ด่านหินกอง — เชื่อมต่อ ทล.33
3. ด่านสระบุรี — เชื่อมต่อ ทล.1 (ถ.พหลโยธิน)
4. ด่านแก่งคอย — เชื่อมต่อ ทล.3222
5. ด่านปากช่อง — เชื่อมต่อ ทล.2090
6. ด่านสีคิ้ว — เชื่อมต่อ ทล.201
7. ด่านขามทะเลสอ — เชื่อมต่อ ทล.290
รวมถึงเชื่อมต่อทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ทล.204) และสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสะดวก
กรมทางหลวงยังได้จัดเตรียมจุดบริการห้องน้ำชั่วคราว 17 จุด ตลอดเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง ได้แก่
-บริเวณด่านฯ 14 จุด (ฝั่งขาเข้าและขาออก)
-จุดพักรถทับกวาง: กม.64+900 (ฝั่งขาออก)
-จุดพักรถสีคิ้ว: กม.147+000 (ฝั่งขาเข้าและขาออก)
กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางทุกท่าน โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สังเกตป้ายเตือนและป้ายแนะนำต่างๆ เตรียมความพร้อมของรถยนต์ พักผ่อนให้เพียงพอ และศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง เพื่อการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม แจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)