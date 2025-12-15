บวท.คาดเที่ยวบิน ปีใหม่แน่นช่วง 10 วัน รวมกว่า 2.7 หมื่นเที่ยวบิน คาดทั้งปี 69 โต 3%

วิทยุการบินฯ พร้อมรับเที่ยวบินแน่นช่วงปีใหม่ 69 หยุดยาว 29 ธ.ค.68 - 7 ม.ค. 69 รวม 10 วัน คาดมี 27,632 เที่ยวบิน บริหารจราจรทางอากาศ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้โดยสาร ขณะที่ทั้งปี 69 คาดแตะ 9.28 แสนเที่ยวบิน โต 3%
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2568 (กันยายน 2567 -ตุลาคม 2568) ที่ผ่านมา ประเทศไทยปริมาณเที่ยวบินรวม 904,796 เที่ยวบิน ขณะที่ช่วงปลายปี 2568 เพิ่มขึ้นโดยตารางบิน Winter Schedule เดือนธันวาคม 2568 มีปริมาณเที่ยวบินรวม 84,543 เที่ยวบินและในเดือนมกราคม 2569 คาดว่าจะมีเที่ยวบินรวม 87,835 เที่ยวบิน
@ประเมิน ปี69 เที่ยวบินรวมแตะ 9.28 แสนเที่ยวบิน โต 3%
ในขณะเดียวกัน วิทยุการตบินฯ ได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินในปีงบประมาณ 2569 (กันยายน 2568-ตุลาคม 2569) รวม 928,165 เที่ยวบิน ประกอบด้วย เที่ยวบินระหว่างประเทศ 473,364 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศ 343,422 เที่ยวบิน เที่ยวบินบินผ่านน่านฟ้า 111,379 เที่ยวบิน โดยมีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 2,543 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3%
@ ปีใหม่ 69 คาดมีรวม 27,632 เที่ยวบิน
นายสุรชัย กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องช่วงปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคม 2568 - 7 มกราคม 2569) รวม 10 วัน คาดการณ์ว่า จะมีเที่ยวบิน รวม 27,632 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 2,763 เที่ยวบิน ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้เตรียมความพร้อมและเตรียมมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ให้สอดคล้องกับแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของกระทรวงคมนาคม โดยจะทำการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มสภาพการจราจรทางอากาศและสภาพแวดล้อมล่วงหน้าเพื่อวางแผนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ให้เหมาะสม เตรียมมาตรการบริหารจัดการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) ร่วมกับหน่วยงานการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อให้การจัดการจราจรทางอากาศปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และลดความล่าช้า อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลสภาพการจราจรทางอากาศ และข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการตามที่มีการร้องขอ รวมทั้งบริหารอัตรากำลังทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศและวิศวกร ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการรายงานปริมาณเที่ยวบินรวมถึงผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน นอกจากนี้วิทยุการบินฯ จะประสานงานกับท่าอากาศยานทุกแห่งอย่างใกล้ชิดในการใช้งานทางวิ่ง ทางขับ และหลุมจอดอากาศยาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด