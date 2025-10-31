คมนาคมกำชับวิทยุการบินฯ บริหารจราจรทางอากาศ รับลมเปลี่ยนทิศฤดูหนาว

นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เตรียมความพร้อมบริหารจราจรทางอากาศ โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงคุณภาพการให้บริการ การลดผลกระทบต่อผู้โดยสารและชุมชน อีกทั้งให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานด้านการบิน นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้วิทยุการบินฯ ศึกษาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินของประเทศ โดยให้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศ และเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทางในช่วงฤดูหนาว (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ โดยเฉพาะกระแสลมที่เปลี่ยนทิศทาง วิทยุการบินฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเส้นทางบิน รวมถึงทิศทางการขึ้นและร่อนลงของอากาศยาน โดยอากาศยานต้องทำการบินสวนลม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน ซึ่งขณะนี้ สนามบินสุวรรณภูมิได้มีการปรับใช้เส้นทางบินและทิศทางการวิ่งขึ้นและร่อนลง โดยในช่วงฤดูหนาวระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ให้เปลี่ยนจากทิศใต้ ขึ้นไปทางทิศเหนือ
ส่วนสนามบินดอนเมืองก็เช่นเดียวกัน กระแสลมเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทาง โดยจะทำการบินมาจากทางทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ เพื่อให้สวนกับทิศทางลมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้เครื่องบินมีความจำเป็นต้องทำการบินผ่านบริเวณย่านบางเขน ลาดพร้าว ดินแดง เพชรบุรี สุขุมวิท คลองเตย เพื่อเข้าไปลงสู่สนามบิน ซึ่งจากการคาดการณ์ลักษณะอากาศของสนามบินดอนเมืองในช่วงฤดูหนาวนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกระแสความเร็วลมที่เกินกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัย ก็จะมีความจำเป็นต้องมีการปรับเส้นทางบินให้เหมาะสมในแต่ละวัน โดยวิทยุการบินฯ ได้เตรียมความพร้อมบริหารจราจรทางอากาศอย่างเต็มที่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว มีการติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานข้อมูลกับนักบิน สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเกิดผลกระทบต่อภาพรวมการให้บริการจราจรทางอากาศน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบิน วิธีการบริหารจัดการ และข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งสนามบินที่มีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิ ได้แก่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ และสนามบินฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยจะนำรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ ทั้งลักษณะทางกายภาพ อาทิ ทางวิ่ง ทางขับ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับการใช้งาน 4 ทางวิ่งในอนาคต รวมถึงการบริหารจัดการห้วงอากาศ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้งาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อยกระดับความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศ