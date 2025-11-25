บวท.จัดจราจรทางอากาศ”สนามบินหาดใหญ่”ไม่มีปัญหาสะดุด “มัลลิกา”กำชับดูแลช่วยเหลือพนักงาน-ประชาชน

“มัลลิกา” ขอบคุณวิทยุการบินฯ ให้บริการจราจรทางอากาศหาดใหญ่ไม่สะดุด กำชับดูแลช่วยเหลือพนักงาน ประชาชน ฝ่าวิกฤติน้ำท่วม
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังน่าเป็นห่วง โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง และมวลน้ำไหลมาสมทบ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ได้รับรายงานจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ว่า การให้บริการจราจรทางอากาศ และการให้บริการเครื่องอำนวยความสะดวกการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บวท. ยังคงสามารถให้บริการได้ตามปกติ อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเที่ยวบินแต่อย่างใด จึงขอขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ บวท. ทุกคนที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ต้องเผชิญอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากสถานการณ์น้ำท่วม แต่ยังสามารถให้บริการจราจรทางอากาศได้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมกำชับให้ บวท. ดำเนินการช่วยเหลือพนักงาน รวมถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บวท. ยังคงให้บริการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามปกติ แต่ยังอยู่ในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ พร้อมได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ โดยบริหารอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และเจ้าหน้าที่วิศวกร ให้พร้อมหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จัดที่พัก อาหาร น้ำดื่ม และดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่ปฏิบัติงาน และประสานช่วยเหลือพนักงานที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
ซึ่งผู้บริหาร บวท. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมบริหารจัดการ ประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งมอบหมายให้ บวท. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย นอกจากนั้น บวท. ยังได้เตรียมถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือพนักงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย
ทั้งนี้ บวท.จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และยืนยันว่าจะยังคงให้บริการจราจรทางอากาศด้วยความปลอดภัยสูงสุด แม้ต้องดำเนินงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติก็ตาม