"วิทยุการบิน" คว้าอันดับ 1 รัฐวิสาหกิจ ระดับดีเยี่ยม ผลประเมิน ITA 2025

"มนพร" ปลื้มวิทยุการบินฯ คว้าอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม
การประเมิน ITA 2025 ด้วยคะแนน 97.65 ในระดับ “ดีเยี่ยม”
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้รับคะแนน 97.65 ผ่านระดับ “ดีเยี่ยม” จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2568 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เข้าร่วมการประเมินตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยคว้าอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม และอันดับ 3 ในกลุ่มหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่ได้กำชับให้หน่วยงานในกำกับดูแลดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ วิทยุการบินฯ ได้นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เป็นมาตรฐานและค่านิยมร่วมขององค์กร จึงสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันสะท้อนถึงความเป็น “องค์กรธรรมาภิบาล” อย่างแท้จริง
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ ได้รับคะแนน 97.65 ผ่านระดับ “ดีเยี่ยม” มีผลคะแนนทุกเครื่องมือ 95 คะแนนขึ้นไป ประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 95.45 คะแนน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (EIT ส่วนที่ 1 : 98.45/ EIT ส่วนที่ 2 : 95 คะแนน) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 100 คะแนน ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคน วิทยุการบินฯ จะยึดมั่นเจตจำนงสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งยกระดับการกำกับดูแลสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างคุณค่าในการให้บริการการเดินอากาศและกิจการการบินของประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ใช้บริการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวต่อไป