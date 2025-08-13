“เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย”เข้าวินจ่อนั่งเก้าอี้ ซีอีโอ”บวท.” รอบอร์ดอนุมัติรับภารกิจ Aviation Hub

ผลสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.คนใหม่ เผย “เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย”คะแนนสูงสุดจ่อนั่งเก้าอี้ หลังแสดงวิสัยทัศน์รอขั้นตอนเสนอบอร์ดอนุมัติ
รายงานข่าวแจ้งว่า จากที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้เปิดสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. คนใหม่ แทน นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ ที่ครบวาระไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568 โดยให้ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2568 ซึ่งมีผู้ยื่นสมัคร 3 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมี นายดนัย เรืองสอน เป็นประธานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นที่ มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอ วิสัยทัศน์ จำนวนทั้งสิ้น 2 คนประกอบด้วย
1. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอยซ์ทีวีจำกัด
2. นายมนตรี สุคนธมาน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.
โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) บวท.อนุมัติผลสรรหาฯ
สำหรับ นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย เคยเป็นอดีตผู้บริหาร บริษัท ไทยคมฯ ก่อนจะก้าวมาเป็น ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ช่วงปลาย 2556-2557 ซึ่งเป็นช่วงปลายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้ลาออกจาก ทอท. วันที่ 16 ก.ย. 2557 ท่ามกลางกระแสมีใบสั่งทางการเมือง แล้วจึงไปเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทวอยซ์ทีวี จำกัด
ก่อนหน้านี้ นายเมฆินทร์เคยลงสมัครสรรหาผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แต่ได้มีการถอนตัวกลางครัน ว่ากันว่ามีการผิดคิวภายในของพรรคเพื่อไทย โดยผล คือนายวีริศ อัมระปาล ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าฯรฟท. แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า นายเมฆินทร์ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากคนในตระกูลชินวัตร และยังถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กร เนื่องจากเคยผ่านการบริหารทอท.มาแล้ว
สำหรับการดำเนินการสรรหาฯ ผู้อำนวยการใหญ่ บวท. นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานของวิทยุการบินฯ มีประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและภารกิจสำคัญ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการจราจรทางอากาศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub)
การสรรหาฯ เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 8 ตรี แห่ง พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมีความรอบรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ดังนี้
- ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น และต้องมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี หรือสินทรัพย์ขององค์กรไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง
-ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี รองเจ้ากรม หรือ รองหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ารองอธิบดี
-ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น ซึ่งในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง