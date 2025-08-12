ประชุม SRT – KTMB ครั้งที่ 43 เดินหน้าฟื้นเส้นทางรถไฟ”กรุงเทพ – บัตเตอร์เวอร์ธ”หนุนท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯรฟท.นำทีมร่วมประชุม SRT – KTMB Joint Conference ครั้งที่ 43 ยกระดับความร่วมมือระบบรางไทย–มาเลเซีย เล็งฟื้นบริการเส้นทางรถไฟ กรุงเทพ – บัตเตอร์เวอร์ธ บูรณาการระบบตั๋วโดยสาร และตรวจรถโดยสารข้ามแดน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนการรถไฟฯ เข้าประชุมร่วมระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) และการรถไฟมาเลเซีย (KTMB) ครั้งที่ 43 หรือ SRT–KTMB Joint Conference โดยร่วมกับ Mr. Afzar Zakariya, Chief Operating Officer หัวหน้าคณะผู้แทนจาก KTMB พร้อมด้วย Dato’ Mohamed Irwan Mansor Under Secretary ด้านขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมมาเลเซีย คณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงาน
ซึ่งเป็นการประชุม ที่มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างสองประเทศในหลายมิติ อาทิ การเดินรถข้ามแดน การฟื้นฟูและกลับมาให้บริการเส้นทางรถไฟ กรุงเทพ – บัตเตอร์เวอร์ธ การพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ การบูรณาการระบบตั๋วโดยสาร การตรวจสอบและรับรองรถโดยสารข้ามแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟและกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน ตลอดจนการจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมในภาวะฉุกเฉิน (Joint SOP)
การหารือดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Railnaissance” หรือ “การฟื้นคืนพลังของระบบราง” ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการประชุมทวิภาคีระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทยและมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ การประชุม SRT–KTMB Joint Conference ครั้งที่ 43 นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการวางรากฐานความร่วมมืออย่างมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย ตอกย้ำบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของระบบรางในภูมิภาคอาเซียน และมุ่งสู่การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งที่ไร้รอยต่อในอนาคต