วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมสร้างหอควบคุมการบิน”อู่ตะเภา” เชื่อมระบบการเดินอากาศ””ดอนเมือง -สุวรรณภูมิ”

“มัลลิกา”หนุนวิทยุการบินฯ เดินหน้าสร้างหอควบคุมการจราจรทางอากาศสนามบินอู่ตะเภาเตรียมพร้อมระบบบริการการเดินอากาศเชื่อมโยง”ดอนเมือง -สุวรรณภูมิ”
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถด้านการบินของไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการการเดินอากาศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความปลอดภัย ซึ่งได้มอบหมายให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เร่งดำเนินโครงการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา เพื่อสนับสนุนการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของประเทศ เชื่อมโยงกับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ
ทั้งนี้ บวท. ได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมด้านการก่อสร้างหอควบคุมจราจรทางอากาศ และอาคารระบบสื่อสารการเดินอากาศ ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (CNS) โดยขณะนี้ได้ออกแบบหอควบคุมการจราจรทางอากาศ และอาคาร CNS แล้วเสร็จ พร้อมทั้งเตรียมการจัดหาและติดตั้งระบบอุปกรณ์ เทคโนโลยีการบินที่ทันสมัย การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อวางแผนความพร้อมสำหรับสนับสนุนการเปิดให้บริการสนามบินอู่ตะเภาในอนาคต
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า บวท. ได้ทบทวนแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนภาพรวมของโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ซึ่งเมื่อเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา กองทัพเรือ ได้มีการลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2571 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนและเป็นรูปธรรมของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ว่าได้เริ่มเดินหน้าอย่างเป็นทางการ เป็นสัญญาณสำคัญที่ บวท. ต้องเร่งแสดงบทบาทในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการขยายศักยภาพของสนามบินอู่ตะเภา ทั้งในมิติของความปลอดภัย ความต่อเนื่องของการบิน และมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบิน และการขนส่งทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย