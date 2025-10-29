NT จับมือ CAAT พลิกวงการบิน สร้างระบบจัดการโดรนอัจฉริยะ

NT จับมือ CAAT พลิกโฉม การขนส่งทางอากาศยุคใหม่ด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือโดรน พร้อมระบบบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างปลอดภัยด้วย แพลตฟอร์มดิจิทัล
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว การขนส่งทางอากาศยุคใหม่ด้วยโดรน (The New Era of Drone Delivery) เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการนำโดรนมาใช้ในการขนส่งทางอากาศยุคใหม่ในภาคธุรกิจและกิจการต่างๆ พร้อมสาธิตรูปแบบการขนส่งและแพลตฟอร์มดิจิทัล สำหรับบริหารจัดการจราจรทางอากาศแบบครบวงจร โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าว
NT มุ่งมั่นที่จะพัฒนาภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่แห่งการส่งสินค้าและบริการด้วย โดรน (Drone) รวมถึงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและข้อมูลที่ครอบคลุมของ NT คือรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการขนส่งทางอากาศทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเอกชน NT สนับสนุนการนำเทคโนโลยีอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและกิจการต่างๆ ได้แก่ ด้านสาธารณสุข การกู้ภัยฉุกเฉิน และการจัดส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีแพลตฟอร์มบริหารจัดการจราจรทางอากาศแบบครบวงจร สามารถติดตามการบินโดรนแบบเรียลไทม์ บริหารจัดการห้วงอากาศและการจราจรได้อย่างปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน
ด้วยการอัปเกรดครั้งล่าสุด ครอบคลุมคลื่นความถี่ 700 MHz ทั่วประเทศ เครือข่ายไฟเบอร์ออปติก และบริการคลาวด์ที่ปลอดภัย NT สามารถให้บริการผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทางอากาศได้อย่างมั่นใจ สอดคล้องกับข้อกำหนดและขยายธุรกิจได้ง่าย เมื่อประเทศไทยขยับสู่การขนส่งด้วยโดรน NT ยังคงยืนหยัดให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญ มีส่วนร่วมกำหนดกรอบกำกับดูแล และขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน พร้อมคงสถานะเป็นกลางต่อทุกฝ่ายในอุตสาหกรรม
NT ยังคงเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่เชื่อมต่อของประเทศไทย ซึ่งบริการขนส่งด้วยโดรนจะถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ด้วยการยึดถือประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชน NT ยืนยันบทบาทในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ไว้วางใจสำหรับเมืองอัจฉริยะ ธุรกิจโลจิสติกส์ และระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งาน และได้ร่วมกับพันธมิตรระดับนานาชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สิ่งนี้ช่วยให้การจัดการเที่ยวบินเป็นไปอย่างแม่นยำและราบรื่น นอกจากนี้ NT ยังให้บริการซิม 'my by NT' บนคลื่น 700 MHz โดยได้รับอนุญาตจาก กสทช. เพื่อใช้ติดตามเที่ยวบินของโดรนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพผ่านเครือข่าย ผลทดสอบสัญญาณเป็นที่น่าพอใจและมั่นใจได้ในการรองรับผู้ประกอบการโดรนเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT กล่าวว่า บทบาทของสำนักงานการบินพลเรือนฯ คือการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินและส่งเสริมกิจการการบินให้เติบโตก้าวหน้า ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีการบินในด้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือโดรน รวมถึงระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานฯ โครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มดิจิทัลของ NT ซึ่งนำมาสนับสนุนการขนส่งทางอากาศด้วยโดรนนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการทำการบินและช่วยในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับโดรนอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยกระดับความปลอดภัยในการใช้ห้วงอากาศของประเทศ
ในโอกาสนี้ NT ได้สาธิตแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโดรนขนส่ง โดยมีผู้ประกอบการโดรนขนส่งร่วมสาธิตการทำการบิน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่
- บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด : สาธิตการบินโดรน ส่งอุปกรณ์ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) จากไอคอนสยามข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร
- บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) : การบินโดรนขนส่งเวชภัณฑ์และยาจากหาดเตยงาม ไปยัง เกาะไก่เตี้ย จังหวัดชลบุรี
- บริษัท เอวิลอน โรโบทิคส์ จำกัด : สาธิตการบินโดรน ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค จากเกาะสมุยไปยังเกาะแตนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด: สาธิตการบินโดรนขนส่งพืชผลทางการเกษตรจากแปลงเพาะปลูก ไปยังโรงคัดแยกผลผลิต อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่