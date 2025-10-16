CAAT ร่วมทดสอบ”โดรนขนส่งผู้โดยสาร”เร่งดันกฎหมาย หนุนใช้ในพื้นที่ท่องเที่ยว

CAAT ร่วมชมการสาธิต”โดรน” สำหรับขนส่งผู้โดยสาร (eVTOL) ของบริษัทจีน พร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายรองรับ หนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่ เผยเอกชนมีแผนให้บริการ พื้นที่ท่องเที่ยว” พัทยา ภูเก็ต สมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า”
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยพลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือกพท. และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน เข้าร่วมรับชมการสาธิตการบินโดรนขนส่งผู้โดยสาร รุ่น EH216-S พัฒนาโดยบริษัท EHang Intelligent Equipment จากประเทศจีน ซึ่งได้จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด (CHEC) ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การสาธิตดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถนะของโดรนขนส่งผู้โดยสาร (eVTOL: Electric Vertical Take-off and Landing) เพื่อบริการ Air Taxi เพิ่มช่องทางการเดินทางของประชาชนในยุคใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการสัญจรในเมือง (Urban Air Mobility: UAM) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ สามารถบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่ง พร้อมระบบควบคุมการบินอัตโนมัติและระบบสั่งการอัจฉริยะ ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการยกระดับระบบขนส่งทางอากาศของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคต
พลอากาศเอก มนัท กล่าวว่า CAAT ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล ทั้งการขนส่งสินค้าและขนส่งผู้โดยสาร ให้เกิดการเติบโตและก้าวหน้า พร้อมร่วมผลักดันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการให้บริการเชิงพาณิชย์ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารและประชาชน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการบินของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ในส่วนของภาคเอกชน บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ร่วมกับบริษัท เต่า เอเอเอ็ม จำกัด (TAO AAM) ซึ่งเปิดตัวโดรนเพื่อการขนส่งผู้โดยสารรุ่น EH216-S และจัดการสาธิตการบินในประเทศไทย โดยมีแผนนำมาให้บริการในอนาคต ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ พัทยา ภูเก็ต สมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลังจากนี้บริษัทฯ จะต้องทำงานร่วมกับ CAAT ในกระบวนการรับรองด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการบิน
การสาธิตการบินของโดรนเพื่อการขนส่งผู้โดยสาร ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้น และก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคใหม่ของระบบขนส่งทางอากาศรูปแบบใหม่ โดยมี CAAT ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัย และร่วมสนับสนุนการนวัตกรรมการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทาง และเป็นทางเลือกของการคมนาคมขนส่งทางอากาศสำหรับประชาชนให้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและทันสมัยยิ่งขึ้น