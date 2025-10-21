“มัลลิกา” รับมอบถุงยังชีพ นำทีมวิทยุการบินฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

“รมช.คมนาคม” รับมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด จากวิทยุการบินฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามนโยบายคมนาคม
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิทยุการบินฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และได้เร่งดำเนินการจัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยจะลำเลียงไปยังจุดพักพิงและชุมชนที่ถูกตัดขาดจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน เช่น พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี และอ่างทอง ซึ่งกระทรวงคมนาคมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อน พร้อมยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์
ด้านนายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) เปิดเผยว่า “บวท. ได้จัดทีมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการด้านการเดินอากาศ อีกทั้งยังเดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ตามแผนกลยุทธ์ CSR โดยมอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ทั้งนี้ บวท. ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน”
โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รมช.คมนาคม เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) พร้อมด้วย นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมรับมอบ โดยมีนายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยใหญ่ รก.กอญ.บวท. นายชนะ ทัดท่าทราย นายสุนันท์ นิ่มฟัก นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร และนายมนตรี สุคนธมาน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน บวท. ร่วมมอบถุงยังชีพ ณ ห้องโถง กระทรวงคมนาคม เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน หรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ