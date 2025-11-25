ทย.เผยสนามบินภาคใต้ ยังเปิดบริการปกติ CAAT ประสานสายการบิน ดูแล-เยียวย าผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเดินทาง

ทย.เผยสนามบินภาคใต้ ยังเปิดบริการตามปกติ ยังไม่มีปัญหาล่าช้า เฝ้าระวัง”สนามบินนราธิวาส” เดินเครื่องสูบน้ำออกจากเขตการบิน CAAT ประสาน สายการบิน ออกมาตรการด่วน กรณีผู้โดยสารคืนตั๋ว/เปลี่ยนการเดินทาง
วันที่ 25 พ.ย. 68 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) รายงานสถานการณ์การให้บริการ ณ ท่าอากาศยานในสังกัดภาคใต้ ซึ่งกำลังเกิดอุทกภัย ในหลายจังหวัด ว่า ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานโซนภาคใต้ทุกท่าอากาศยาน เปิดให้บริการตามปกติ โดย ไม่มีเที่ยวบินล่าช้าเนื่องจากติดสภาพอากาศ
ทั้งนี้ ในส่วนของท่าอากาศยานนราธิวาส พบ มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตการบิน อยู่ในค่ามาตรฐานที่เปิดให้บริการได้ ส่วนเส้นทางเข้า- ออกสนามบินมีน้ำท่วมขัง เปิดให้บริการได้ 1 ช่องทาง และได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากรางระบายน้ำบริเวณ หัวทางวิ่ง 20 โดยผู้โดยสารยังเดินทางได้เข้า-ออก สนามบินได้ ตามปกติ
ขณะที่ ท่าอากาศยานอื่นๆ ได้แก่ ท่าอากาศยานหัวหิน ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง ระนอง เบตง ผู้โดยสารเดินทาง ผู้โดยสารสามารถเดินทาง ไปยังท่าอากาศยานได้ตามปกติ
@ CAAT ให้สายการบิน ออกมาตรการด่วน กรณีผู้โดยสารคืนตั๋ว/เปลี่ยนการเดินทาง
ด้าน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ระบุว่า ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานด้านการบินเพื่อให้การให้บริการของสนามบินเป็นไปอย่างปลอดภัย และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้โดยสารและประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
โดยสถานการณ์ปัจจุบันท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรอบพื้นที่สนามบิน ทำให้การเดินทางเข้า–ออกเป็นไปด้วยความยากลำบาก แม้สนามบินยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสาร CAAT ได้ประสานงานให้สายการบินทุกสายออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง เปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือการคืนเงินค่าโดยสาร โดยสายการบินได้ปรับแนวปฏิบัติให้มีความยืดหยุ่นภายใต้กรอบกำกับดูแลของ CAAT
สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่แล้วไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ สายการบินต่าง ๆ ได้แก่ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส ไทยเวียตเจ็ท ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยแอร์เอเชีย และนกแอร์ ได้ร่วมกันจัดส่งน้ำดื่มและอาหารให้กับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ CAAT ยังได้ประสานสายการบินและสนามบินในพื้นที่ให้รองรับการลำเลียง สิ่งของบรรเทาทุกข์ อาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ เข้าสู่พื้นที่ประสบภัย โดยดูแลขั้นตอนทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ พร้อมจัดลำดับเที่ยวบิน ประสานพื้นที่จัดเก็บ และสนับสนุนการขนถ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วที่สุด
สำหรับในภาพรวมของท่าอากาศยานในภาคใต้ตอนล่าง แม้จะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แต่สายการบินยังคงเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติในทุกสนามบิน โดยมีผู้โดยสารบางส่วนปรับแผนการเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ไปใช้สนามบินใกล้เคียง เช่น ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ภายใต้ขีดความสามารถการให้บริการ
CAAT ได้ประสานการทำงานร่วมกับสายการบิน สนามบิน และผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ (บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท.) อย่างเต็มที่ในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ โดยเน้นการบริหารจัดการสนามบินให้สามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การเดินทางและการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุดในช่วงวิกฤตนี้