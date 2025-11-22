CAAT ประสานสายการบินออกมาตรการช่วยเหลือผูโดยสาร เหตุน้ำท่วมหาดใหญ่

CAAT แจ้งเตือนผู้โดยสารติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และประสานสายการบินเพื่อรับมาตรการช่วยเหลือ กรณีล่าช้า หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้สภาพการเดินทางเข้า–ออกพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง แม้ว่าท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่การเดินทางสัญจรเข้าสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่มีความยากลำบาก ทำให้ผู้โดยสารบางส่วนไม่สามารถเดินทางไปถึงสนามบิน หรือเดินทางออกจากสนามบินเพื่อเข้าสู่พื้นที่ได้ตามปกติ
ปัจจุบันหลายสายการบินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้จากผลกระทบของเหตุการณ์น้ำท่วม เช่น การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือการเก็บวงเงินเครดิตเพื่อใช้ในการเดินทางครั้งถัดไป ทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบประสานกับสายการบินโดยตรงเพื่อดำเนินการตามมาตรการของแต่ละสายการบิน
ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางไปที่สนามบินแล้ว และเที่ยวบินล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมง หรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารจะได้รับการคุ้มครองตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินประจำภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งสายการบินมีหน้าที่ดูแลและเสนอทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร ได้แก่
•การขอคืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือ
•การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
อย่างไรก็ตาม สายการบินได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องชำระค่าชดเชย เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมถือเป็น พฤติการณ์พิเศษ ตามที่ระบุในข้อบังคับ
CAAT ขอให้ผู้โดยสารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเดินทางไปยังอำเภอหาดใหญ่ในช่วงเวลานี้ รวมถึงติดต่อสายการบินที่ท่านเดินทางเพื่อรับทราบมาตรการช่วยเหลือ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนื่องจากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง