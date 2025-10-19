มัลลิกา”ตรวจหอบังคับการบิน”สนามบินสุโขทัย หนุนบวท.ใช้เทคโนโลยีรับเที่ยวบินพาณิชย์และเครื่องฝึก

“มัลลิกา”ตรวจสนามบินสุโขทัย เร่ง”วิทยุการบินฯ”พัฒนาเทคโนโลยีรองรับเที่ยวบินพาณิชย์และเครื่องฝึก พร้อมย้ำหน่วยงานลงพื้นที่น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศสุโขทัย สนามบินสุโขทัย โดยมอบหมายให้วิทยุการบิน บริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ บริหารจัดการเส้นทางบิน และห้วงอากาศ ให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นและพื้นที่โดยรอบสนามบินให้ขยายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังสั่งการให้ วิทยุการบิน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เตรียมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อการบิน และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท. กล่าวว่า ปัจจุบันสนามบินสุโขทัย เป็นฐานปฏิบัติการบินหลักของโรงเรียนการบิน ของ บริษัท บางกอกแอร์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ฝึกนักบิน เพื่อป้อนสู่ตลาดการบินและสายการบินพาณิชย์ต่าง ๆ อีกทั้ง ยังให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ประจำ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ไป/กลับ 28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทางบิน สุวรรณภูมิ - สุโขทัย - สุวรรณภูมิ รวมถึงการให้บริการเที่ยวบินของส่วนราชการ และอากาศยานทั่วไป
โดยวิทยุการบินฯ มีความพร้อมในการให้บริการ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้การส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนการบินให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสนามบินสุโขทัยยังคงมีขีดความสามารถในการรองรับเหลืออยู่อีกมาก และวิทยุการบิน ยังพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ รวมถึงเที่ยวบินอื่น ๆ ด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด
จากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน วิทยุการบิน ได้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานงานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้กระทบกับเที่ยวบินและผู้ใช้บริการ นอกจากนั้น ยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด เพื่อมอบให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ตามนโยบายของท่านมัลลิกา รชค. ซึ่งอยู่ระหว่างประสานงานแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยต่อไป