"สนามบินหาดใหญ่" ยังเปิดให้บริการตามปกติ แนะนำเผื่อเวลาล่วงหน้า 3-4 ชั่วโมง

จากสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทำให้การเดินทางเข้า-ออก "ท่าอากาศยานหาดใหญ่" ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
โดย "ท่าอากาศยานหาดใหญ่" แจ้งผ่านเพจ Hat Yai International Airport - HDY ว่า ยังคงให้บริการเที่ยวบินตามปกติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางก่อนเวลาเที่ยวบินขาออก อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทร. 0-7422-7000, 0-7422-7001-3
การเดินทางเข้า-ออกสนามบิน
- สำหรับผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กองบิน 56 และ มทบ.42 ได้จัดรถให้บริการรับส่ง โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยจะมีเส้นทางจาก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไปยังแยกสนามบินใน และ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
- มีแท๊กซี่ให้บริการรับ-ส่ง จนถึงแยกไทวัสดุ
- สามารถนำรถเข้ามาจอดได้ฟรี โดยจัดให้จอดในบริเวณสนามฟุตบอล หรือตามข้อมูลเพิ่มเติมในเพจ Hat Yai International Airport - HDY
สอบถามเส้นทางเดินทางเข้ามายังสนามบิน
- สายด่วนกุญชร เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. 0-7420-0000
- แขวงการทางสงขลา โทร. 0-7431-1091
- สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 6 โทร. 0-7432-1332
ผู้ที่ประสงค์จะนอนค้างคืน
- ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันถัดไป สามารถเข้ามาพักค้างคืนได้ โดยแจ้งที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทาง
สอบถามข้อมูลสายการบินต่างๆ ที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
- การบินไทย โทร. 0-7422-7231
- นกแอร์ โทร. 0-7422-7262
- ไทยไลอ้อนแอร์ โทร. 0-2529-9999
- บางกอกแอร์เวย์ส โทร. 0-7422-7424
- ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0-7422-7297
- ไทยเวียตเจ็ทแอร์ โทร. 0-2089-1909
- แบ็ทส์บริการภาคพื้น (สกู๊ต) โทร. 0-7422-7264
สายการบินเวียตเจ็ท ไทยแลนด์
ขอแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา
สำหรับผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเดินทาง เข้า–ออก ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY) ในระหว่างวันที่ 22–24 พฤศจิกายน 2568
ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยต้องเดินทางภายใน 7 วันนับจากกำหนดการเดินทางเดิม *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบิน
ช่องทางการติดต่อ:
- Line: @Thaivietjet
- อีเมล: vz.support@vietjetair.com
- Live Chat: th.vietjetair.com
- ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: 02-089-1909
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
ประกาศสำหรับผู้โดยสารที่จะใช้บริการสนามบินหาดใหญ่
เนื่องด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้า-ออกสนามบิน
บางกอกแอร์เวย์สขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
หากผู้โดยสารประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 1771 หรือผ่านช่องทาง Facebook Messenger
สายการบินนกแอร์
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับผู้โดยสารที่เดินทาง เข้า-ออก จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2568
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
- เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง (ภายใน 1 เดือน นับจากวันเดินทางเดิม)
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร
เปลี่ยนแปลงเส้นทางไปยังท่าอากาศยานใกล้เคียง*
- เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ 1 ครั้ง (ภายใน 1 เดือน นับจากวันเดินทางเดิม)
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร
(*ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง ในกรณีเปลี่ยนแปลงเส้นทาง เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
เก็บวงเงินเครดิต 100% (Voucher)
- เก็บวงเงินตามมูลค่าบัตรโดยสาร 100%
- ระยะเวลาการใช้งานภายใน 90 วัน
ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 ช่องทางออนไลน์ หรือห้องจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินนกแอร์
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย พร้อมมอบข้อเสนอทางเลือกให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
แอร์เอเชียขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกจุดหมายปลายทางที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบสถานะเที่ยวบินล่าสุดที่ airasia.com/flightstatus
ท่านสามารถติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่ support.airasia.com เพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด
เที่ยวบินขาเข้าและออกหาดใหญ่ วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2568 สายการบินมอบข้อเสนอทางเลือกให้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เปลี่ยนเที่ยวบิน 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเปลี่ยนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ โดยมีวันเดินทางใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันเดินทางเดิม ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน
2. เก็บวงเงินเครดิต ไว้ใช้สำหรับการเดินทางครั้งต่อไปกับแอร์เอเชีย โดยสำรองที่นั่งใหม่ภายใน 2 ปี นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ
ทั้งนี้ สายการบินขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
