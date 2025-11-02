“พิพัฒน์”ดัน”วงแหวนเมืองหาดใหญ่”กว่า 66 กม.สมบูรณ์ใน 5 ปี เผยเฟสแรก”ทางเลี่ยงเมือง”กว่า 7 กม.คืบหน้า45%

“พิพัฒน์”ดัน”วงแหวนเมืองหาดใหญ่”ครบสมบูรณ์ กว่า 66 กม. ใน 5 ปี ขณะที่เฟสแรก ด้านตะวันออก “ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่”สร้างแล้ว ความคืบหน้า 45% เผยเสร็จทั้งหมด ช่วยแก้รถติดในเขตเมืองหลักกว่า 30%
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 425 “สายทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)” จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของกระทรวงคมนาคม เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตเมืองหาดใหญ่ และเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ถนนวงแหวนเมืองหาดใหญ่ ความหวังของคนสงขลา เป็นหัวใจเศรษฐกิจของภาคใต้ แต่ยังไม่เคยมีวงแหวนเมืองเลยแม้แต่ครึ่งวง ทั้งที่เมืองอื่น เช่นเชียงใหม่มีหลายวงแล้ว เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ เพราะนี่คือสิ่งที่ชาวหาดใหญ่รอคอยมานานกว่า 10 ปี
สำหรับโครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) จะเป็นจุดเริ่มต้นของ โครงข่าย “วงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ (Outer Ring Road)” ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรอบเมืองเข้าด้วยกัน โดยมีระยะทางรวมกว่า 66.84 กิโลเมตร แบ่งเป็น ด้านตะวันออก ระยะทาง 31.33 กม. จากบ้านทุ่งน้า ผ่านถนนหมายเลข 407, 43, 4 ถึงทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ และด้านตะวันตก ระยะทาง 35.51 กม. เชื่อมเข้าสู่โครงข่ายทางหลวงสายหลัก และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย M84 (หาดใหญ่–ชายแดนไทย/มาเลเซีย)
ปัจจุบันได้เริ่มมีการก่อสร้างแล้ว ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 24 + 153 ถึงกิโลเมตรที่ที่ 31 + 335 ฝั่งซ้ายทาง ความคืบหน้า 45.79% โดยเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 4135 หน้าทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
นายพิพัฒน์กล่าวว่า จะนำเรื่องนี้กลับไปหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อหาทางออกด้านงบประมาณ เพราะโครงการนี้ไม่มีการเก็บค่าผ่านทาง จึงใช้เงินกู้ไม่ได้ แต่เราจะหาทางทำให้สำเร็จให้ได้ ไม่ต้องรออีกสิบปี ตนตั้งใจจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี เพื่อให้หาดใหญ่มีวงแหวนของตัวเองสักที และ ย้ำว่า โครงการนี้เป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างอย่างแท้จริง เพราะจะช่วยลดการจราจรติดขัดในเขตเมืองหลักกว่า 30% กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่รอบนอก และรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต
ภายหลังตรวจงานในพื้นที่กรมทางหลวง นายพิพัฒน์ยังได้ลงพื้นที่ติดตาม โครงการทางหลวงชนบทสาย สข.2075 (แยกทางหลวงหมายเลข 43 – บ้านพรุ) อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ระยะทางกว่า 7.3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการกระจายการจราจรจากตัวเมืองหาดใหญ่ และเป็นทางลัดเข้าสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
โครงการนี้อยู่ระหว่างจัดจ้างก่อสร้างโดยกรมทางหลวงชนบท คาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนเมษายน 2569 คาดเมื่อสร้างเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน เพิ่มความปลอดภัย และช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางได้สะดวกขึ้น
ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ ยังได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ และชาวบ้านที่ร่วมบริจาคที่ดินสำหรับสร้าง โรงพยาบาลแห่งที่สองของตำบลบ้านไร่ รวมถึงผู้ประกอบการที่ร่วมสนับสนุนพื้นที่สำหรับขยายถนนและทางเชื่อม ซึ่งเป็นตัวอย่างของ “พลังของประชาชนในพื้นที่” อย่างแท้จริง ที่ช่วยให้โครงการสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นได้ รวดเร็ว