สนามบินหาดใหญ่ ยังเปิดบริการตามปกติ ส่งผู้โดยสารเข้า-ออกสนามบิน มีรถแท็กซี่ และกองบิน56 รับ-ส่ง

สนามบินหาดใหญ่ แจ้งให้บริการตามปกติ ผู้โดยสารเข้า-ออกสนามบิน รถแท็กซี่ รับส่งได้ถึง แยกไทวัสดุ และมีกองบิน 56 ช่วยรับถึงประตู 7-8 ย้ำสายการบินดูแลผู้โดยสาร และแจ้งข้อมูลล่วงหน้า
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ขณะนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังให้บริการตามปกติ
โดยการเดินทาง เข้า - ออก สนามบิน จะมีรถแท็กซี่ให้บริการรับส่ง จนถึงแยกไทวัสดุ และมีกองบิน 56 ให้บริการส่งผู้โดยสารจากสนามบินประตู 7-8 จนถึงแยกไทวัสดุ
ข้อมูลเส้นทางการเดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานหาดใหญ่
- สอบถามได้ที่ สายด่วนกุญชร เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. 0-7420-0000 1 แขวงการทางสงขลา 0-7431-1091 / สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต6 0-7423-1332
- สามารถนำรถมาจอดได้ฟรี โดยจัดให้จอดบริเวณสนามฟุตบอล หรือตามข้อมูลที่แชร์ในเพจ Facebook Official: Hat Yai International Airport - HDY
สำหรับการช่วยเหลือผู้โดยสารของสายการบินนั้น
-ได้ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการจากสายการบิน (ปัจจุบันมีข้อมูลจากทาง ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) ให้เลือนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใน 7 วัน)
กรณีผู้โดยสารที่ประสงค์จะนอนค้างคืน
-ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันถัดไปสามารถพักค้างคืนได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางHat Yai International Airport - HDY