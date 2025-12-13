บวท.ศึกษาแผนบริหารจราจรทางอากาศ รับ “4 รันเวย์ สุวรรณภูมิ”

วิทยุการบินฯ ลุยศึกษา เร่งวางแผนบริหารจราจรทางอากาศ เตรียมรองรับ “4 ทางวิ่งสุวรรณภูมิ”เพิ่ม ศักยภาพ เป็น 134 เที่ยวบินต่อชั่วโมง หนุนฮับการบิน
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบิน (Capacity) ของประเทศ โดยให้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศ และเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต โดยดำเนินการศึกษาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบบริหารจราจรทางอากาศและภาคพื้น สำหรับรองรับการเปิดใช้งานทางวิ่งเส้นที่ 4 ของสนามบินสุวรรณภูมิ
โดยเทียบเคียงกับสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ และสนามบินฉงชิ่ง ประเทศจีน ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้ง และแนวทางบริหารจราจรทางอากาศใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อยกระดับในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางอากาศ เสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนเป้าหมายการเป็น Aviation Hub ของภูมิภาค
นายสุรชัย กล่าวว่า ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการ 3 ทางวิ่ง สามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุด 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง มีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 1,000 เที่ยวบินต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมมีแผนจะขยายเป็น 4 ทางวิ่ง เพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารในอนาคต ซึ่งจะสามารถรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น 134 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
ขณะนี้ วิทยุการบินฯ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางและเตรียมความพร้อมในการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับการเปิดใช้งานทางวิ่งเส้นที่ 4 ของสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งในด้าน ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ปริมาณเที่ยวบิน ความหนาแน่นของจราจรทางอากาศและภาคพื้น การจัดวางเส้นทางขับเคลื่อนอากาศยาน รวมถึงรูปแบบการสื่อสารระหว่างนักบินและหอบังคับการบิน เพื่อปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการบริหารจราจรทางอากาศ สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร สายการบิน รวมทั้งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย