วิทยุการบินฯ คว้ารางวัล CANSO Green ATM Level 2 รายแรกในภูมิภาค

วิทยุการบินฯ ก้าวสู่ผู้นำภูมิภาค คว้ารางวัล CANSO Green ATM Level 2 รายแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอกย้ำความมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมและการบินยั่งยืน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับ 2 จากโครงการ CANSO Green ATM นับเป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศรายแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก
วิทยุการบินฯ ได้รับการยกย่องจากองค์กรผู้ให้บริการการเดินอากาศระหว่างประเทศ (Civil Air Navigation Services Organization: CANSO) ให้ได้รับการรับรองระดับ 2 จากโครงการ CANSO Green ATM ซึ่งเป็นโครงการประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับโลกเพื่อส่งเสริมผู้ให้บริการการเดินอากาศทั่วโลกให้พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยระดับที่ 5 เป็นระดับสูงสุด สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมครบถ้วนและเป็นต้นแบบของแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้ การได้รับการรับรองระดับ 2 ของวิทยุการบินฯ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการนโยบายสิ่งแวดล้อมเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางที่วิทยุการบินฯ ยึดถือมาโดยตลอด เราให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศ การบริหารจัดการห้วงอากาศแบบยืดหยุ่น (Flexible Use of Airspace) การใช้เทคโนโลยี Performance-Based Navigation (PBN) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อยกระดับการให้บริการ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรและชุมชนโดยรอบ การได้รับการรับรอง Green ATM ระดับ 2 จาก CANSO จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กรในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ด้านนายไซมอน ฮอกการ์ด (Mr. Simon Hocquard) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CANSO กล่าวแสดงความยินดีกับวิทยุการบินฯ ว่า “ความสำเร็จของ วิทยุการบินฯ ในโครงการ Green ATM สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทผู้นำในด้านการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ และการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ให้บริการการเดินอากาศทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก CANSO พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยุการบินฯเพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง”
การได้รับการรับรอง CANSO Green ATM Level 2 ครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความเป็นผู้นำของวิทยุการบินฯ ในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยยกระดับศักยภาพและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการบินไทยในเวทีโลก เสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการและพันธมิตรด้านการบิน พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันประเทศสู่ “การบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Aviation)” อย่างยั่งยืนในอนาคต