CAAT เผยเที่ยวบิน ยังให้บริการได้ตามปกติ ประสานหน่วยความมั่นคง -บวท.บริหารห้วงอากาศขั้นปลอดภัยสูงสุด

CAAT ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ยืนยันเที่ยวบินต่างๆ ยังให้บริการได้ตามปกติ ประสานหน่วยงานความมั่นคงกำหนดพื้นที่หลีกเลี่ยง พร้อมวางมาตรการบริหารห้วงอากาศเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)หรือกพท.เปิดเผยถึงสถานการณ์ความตึงเครียดและการปะทะในบางพื้นที่บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาที่เกิดขึ้นในระยะนี้ โดย CAAT ได้ติดตามสถานการณ์
ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศของประเทศ
CAAT ระบุว่า ขณะนี้ได้มีการประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง (Conflict Zone) เพื่อแจ้งแก่ผู้ทำการบิน ทั้งสายการบินพาณิชย์และผู้ทำการบินทั่วไปให้
รับทราบและวางแผนเส้นทางการบินหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ CAAT ได้ประสานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศ ให้จัดระบบการเฝ้าติดตามและบริหารจัดการห้วงอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศยานทุกลำ
จะไม่เข้าสู่บริเวณที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการบินให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยสูงสุด และจากการบริหารจัดการห้วงอากาศร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้การเดินอากาศ
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศของไทยยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติ เส้นทางบินเข้า–ออกประเทศไทยยังคงให้บริการได้ครบทุกเส้นทาง โดยไม่มีการปิดน่านฟ้าหรือจำกัดการปฏิบัติการบินในภาพรวมของประเทศ
CAAT ขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางในช่วงนี้ ติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีการปรับเปลี่ยนตารางบินอันเนื่องมาจากการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพิ่มเติม สายการบินจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีเกิดความขัดข้อง เช่น การเลื่อนหรือเปลี่ยนเที่ยวบิน ขอให้ผู้โดยสารติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อรับทราบมาตรการเยียวยาหรือทางเลือกในการเดินทางที่เหมาะสม สำหรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของสายการบิน
ผู้โดยสารสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนมายัง CAAT ผ่านช่องทาง compliant.caat.or.th
โดย CAAT จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเดินอากาศของประเทศยังคงปลอดภัย มีมาตรฐาน และดำเนินการได้อย่างราบรื่นในทุกสภาวการณ์